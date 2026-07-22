Пауэрбанк загорелся ночью и устроил пожар в «Москве-Сити»

Пауэрбанк вспыхнул во время ночной зарядки и нанёс серьёзные ожоги 24-летней жительнице одной из башен «Москвы-Сити». Девушка успела потушить пламя до того, как оно охватило всю квартиру.

Пауэрбанк загорелся ночью и обжёг жительницу «Москвы-Сити». Видео © Telegram/ Baza

Как рассказала пострадавшая, перед сном она подключила портативный аккумулятор к сети. Уже в кровати москвичка услышала подозрительное шипение, а затем увидела яркую вспышку.

Огонь мгновенно перекинулся на плед и одеяло, после чего добрался до спины хозяйки. В результате пострадавшая получила обширный ожог. Несмотря на испуг и сильную боль, девушка попыталась самостоятельно справиться с возгоранием. Устройство несколько раз затухало, но затем вновь начинало полыхать.

Пауэрбанк загорелся ночью и обжёг жительницу «Москвы-Сити». Видео © Telegram/ Baza

В итоге пламя удалось остановить в пределах спальни. Если бы оно распространилось дальше, последствия могли оказаться намного серьёзнее. Дополнительную опасность создавало расположение жилья на высоком этаже небоскрёба. Добраться до такого помещения и организовать тушение спасателям было бы непросто, отмечает «База».

Ранее пауэрбанк загорелся во время посадки пассажиров на рейс Уфа — Анталья. Из-за дыма в салоне людям пришлось покинуть самолёт, а вылет задержали.