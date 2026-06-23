Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 08:35

Дым пошёл по салону: пауэрбанк загорелся во время посадки на рейс в Анталью

Пауэрбанк загорелся в самолёте рейса Уфа — Анталья

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пауэрбанк одного из пассажиров загорелся в самолёте, готовившемся к вылету из Уфы в Анталью. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл во время посадки людей на борт. Из-за возгорания аккумулятора по салону начал распространяться дым.

Бортпроводники оперативно поместили устройство в специальный контейнер и залили его водой.

Никто из 150 пассажиров не пострадал.

Чуть не сжёг заживо: Пауэрбанк взорвался в сумке у девушки в фитнес-клубе — жуткое видео
Чуть не сжёг заживо: Пауэрбанк взорвался в сумке у девушки в фитнес-клубе — жуткое видео

Самолёт получил небольшие повреждения: огонь повредил карман кресла и участок напольного покрытия.

Воздушное судно не стали отстранять от эксплуатации. После устранения последствий инцидента оно вылетело в Турцию.

Пауэрбанки, электросамокаты и не только: Устройства, которые чаще всего становятся причиной пожаров летом
Пауэрбанки, электросамокаты и не только: Устройства, которые чаще всего становятся причиной пожаров летом

Кстати, на фоне участившихся инцидентов авиационные регуляторы и авиакомпании ужесточают правила перевозки пауэрбанков. Их уже запрещено сдавать в багаж: внешние аккумуляторы должны находиться в салоне, чтобы экипаж мог быстро заметить перегрев или задымление. С марта 2026 года международные нормы также ограничили пассажиров двумя пауэрбанками и запретили заряжать сами устройства во время полёта. Некоторые перевозчики вводят ещё более строгие требования, включая запрет на использование внешних аккумуляторов на борту.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar