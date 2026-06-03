Должен знать каждый: В МЧС рассказали, что делать при возгорании телефона

В МЧС России рассказали, как действовать при возгорании мобильного телефона или пауэрбанка. Рекомендации озвучил заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Москве Александр Бобров.

По его словам, при небольшом возгорании литий-ионного аккумулятора, если нет сильного пламени и плотного дыма, устройство можно накрыть плотной влажной тканью, чтобы перекрыть доступ кислорода и снизить распространение огня.

Он подчеркнул, что современные гаджеты — смартфоны, наушники, электросамокаты и пауэрбанки — используют литий-ионные батареи, которые при нарушении условий эксплуатации могут стать источником пожара.

В случае появления запаха дыма устройство необходимо немедленно отключить от питания. При возгорании крупной техники, например электросамоката, рекомендуется сразу покинуть помещение и вызвать пожарных.

«Важно помнить, что при пожаре не так страшен огонь, как страшен дым, потому что достаточно несколько вздохов дыма, что может привести к потере ориентации в пространстве», — отметил Бобров.

Среди основных причин возгораний батарей — механические повреждения, заводские дефекты и неправильная эксплуатация, включая глубокую разрядку и длительную зарядку без присмотра.

Ведомство рекомендует не оставлять устройства на зарядке без контроля и объяснять детям правила поведения при возможном возгорании техники.

Ранее в МЧС рассказали, что единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» следует использовать лишь в тех случаях, когда промедление может стоить жизни или здоровью человека. Оператор уточнит обстоятельства происшествия и мгновенно передаст информацию в нужную службу: пожарно-спасательное подразделение, полицию, скорую помощь или аварийную службу.