МЧС: Номер «112» только для экстренных ситуаций, где счёт идёт на секунды

Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» следует использовать лишь в тех случаях, когда промедление может стоить жизни или здоровью человека. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

«Следует помнить, что номер «112» предназначен только для экстренных ситуаций, где счёт идёт на секунды: пожар или задымление, угроза жизни и здоровью человека, правонарушение или угроза общественному порядку, серьёзное ДТП, авария на коммунальных сетях, другие происшествия, требующие срочного реагирования», — отметил представитель ведомства.

В МЧС подчеркнули, что на всей территории Подмосковья номер работает круглосуточно. Достаточно набрать «112» с мобильного телефона, чтобы позвать на помощь, даже если на счету ноль рублей или заблокирована SIM-карта — звонок всегда бесплатный.

Оператор уточнит обстоятельства происшествия и мгновенно передаст информацию в нужную службу: пожарно-спасательное подразделение, полицию, скорую помощь или аварийную службу. Это позволяет дежурным подразделениям прибывать на место максимально быстро и скоординированно.

При звонке специалисты советуют говорить спокойно и чётко, кратко описать ситуацию и назвать точный адрес. Если вы находитесь в незнакомом месте, следует описать ориентиры, населённый пункт и километр трассы.

В ведомстве также предупредили, что ложный вызов отвлекает силы от реальных происшествий и наказывается по закону.

