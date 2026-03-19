На Камчатке пятиклассник спас ребёнка из снежного завала

Пятиклассник в Петропавловске-Камчатском спас ребёнка из снежного завала. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

16 марта Ярослав Москалёв, ученик предпрофильного класса МЧС школы №45, стал свидетелем происшествия. Он увидел, что малыш застрял под большим снежным завалом. Школьник не прошёл мимо и пришёл на помощь ребёнку.

«Действуя решительно и грамотно, он не только извлёк пострадавшего из снега, но и обеспечил его безопасность: отвёл в тепло к себе домой, переодел в собственную сухую одежду, напоил горячим чаем, зарядил его телефон. После этого Ярослав смог связаться с родителями ребёнка и уведомить их о случившемся», — сообщает ведомство.

Ранее на Камчатке женщина погибла на автобусной остановке от удара глыбы льда, которая упала с крыши. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском. Минздрав края сообщил, что женщина получила тяжёлые травмы. Они оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого случая.