На Камчатке женщина погибла на остановке из-за обрушения крыши

Трагедия произошла утром в Петропавловске-Камчатском – женщина погибла на автобусной остановке после обрушения конструкции крыши. Инцидент случился возле 46-го лицея, где на 54-летнюю горожанку рухнула часть навеса.

Как сообщили в Минздраве Камчатского края, пострадавшая получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. По данным ведомства, женщина скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Медики отметили, что специалисты прибыли на место в кратчайшие сроки, однако спасти её было уже невозможно. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

