17 марта, 03:31

На Камчатке женщина погибла на остановке из-за обрушения крыши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vazovskyy

Трагедия произошла утром в Петропавловске-Камчатском – женщина погибла на автобусной остановке после обрушения конструкции крыши. Инцидент случился возле 46-го лицея, где на 54-летнюю горожанку рухнула часть навеса.

Как сообщили в Минздраве Камчатского края, пострадавшая получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. По данным ведомства, женщина скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Медики отметили, что специалисты прибыли на место в кратчайшие сроки, однако спасти её было уже невозможно. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

В Чувашии две женщины погибли при сходе снега во время уборки крыши
Ранее Life.ru писал об опасном инциденте в Свердловской области. Там огромная глыба льда сорвалась с крыши дома и рухнула на прохожих – под удар попали две женщины, младенец в коляске и собака. Пенсионерку госпитализировали с травмами, а домашний питомец получил тяжёлые повреждения, за его жизнь борются ветеринары.

Юния Ларсон
