18 марта, 01:46

Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели женщины от наледи на Камчатке

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о расследовании обстоятельств гибели женщины на Камчатке из-за падения глыбы льда с крыши дома. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Следкома.

17 марта с крыши дома № 38 по улице Советской в Петропавловске-Камчатском сошла наледь и смертельно травмировала 54-летнюю горожанку. Женщина находилась на остановке, когда на неё рухнула ледяная масса. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью — она скончалась ещё до прибытия медиков.

По данному факту региональное управление СК возбудило уголовное дело.

Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью на Камчатке из-за парковки
Ранее в Богородицке Тульской области было возбуждено уголовное дело после падения снежной массы с крыши дома на женщину с новорождённым ребёнком. Инцидент произошёл у двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого. Снег и наледь рухнули на женщину и младенца, который находился в коляске. После случившегося ребёнку понадобилась помощь врачей.

Виталий Приходько
