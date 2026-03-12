Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью на Камчатке из-за парковки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента на Камчатке. Речь идёт о нападении группы приезжих на местных жителей, в котором пострадали трое членов одной семьи, включая женщину преклонных лет.

По данным следственного управления по Камчатскому краю, конфликт разгорелся из-за спора за парковочное место. Злоумышленники использовали биты и дубинки, избив отца и сына.

За родных вступилась пожилая женщина — мать потерпевшего, которая попыталась прекратить драку. Она получила телесные повреждения. Кроме того, один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших.

По данному факту органами внутренних дел расследуется уголовное дело. Однако Бастрыкин счёл необходимым подключить к расследованию следователей СК. Он поручил руководителю местного управления Владимиру Кулакову инициировать передачу дела в производство ведомства. Особое внимание глава СК поручил уделить правовой оценке публичных высказываний участников конфликта.

