Регион
11 марта, 23:38
3312

Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью на Камчатке из-за парковки

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента на Камчатке. Речь идёт о нападении группы приезжих на местных жителей, в котором пострадали трое членов одной семьи, включая женщину преклонных лет.

По данным следственного управления по Камчатскому краю, конфликт разгорелся из-за спора за парковочное место. Злоумышленники использовали биты и дубинки, избив отца и сына.

За родных вступилась пожилая женщина — мать потерпевшего, которая попыталась прекратить драку. Она получила телесные повреждения. Кроме того, один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших.

По данному факту органами внутренних дел расследуется уголовное дело. Однако Бастрыкин счёл необходимым подключить к расследованию следователей СК. Он поручил руководителю местного управления Владимиру Кулакову инициировать передачу дела в производство ведомства. Особое внимание глава СК поручил уделить правовой оценке публичных высказываний участников конфликта.

Ранее Бастрыкин назвал цифру общего имущественного ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле». В завершенном расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале, где погибли 150 человек, ранения получили 609 потерпевших, общий имущественный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

