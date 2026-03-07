Владимир Путин
7 марта, 17:35

Бастрыкин заявил, что ущерб из-за теракта в «Крокусе» составил 6 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Общий имущественный ущерб от теракта в «Крокус сити холле» составил около 6 миллиардов рублей. Такую цифру назвал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В завершенном расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», где погибли 150 человек, ранения получили 609 потерпевших, общий имущественный ущерб составил около 6 миллиардов рублей», — сказал он.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо боевиков открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали 150 человек, ещё 609 получили ранения. Фигурантами дела проходят 19 человек: 13 обвиняются в непосредственном участии в атаке, ещё шестеро — в содействии терроризму. Гособвинение запросило для всех пожизненные сроки, а также потребовало лишить гражданства родственников одного из исполнителей. 12 марта, Второй Западный окружной военный суд огласит приговор.

Юлия Сафиулина
