Бастрыкин заявил, что ущерб из-за теракта в «Крокусе» составил 6 млрд рублей

Общий имущественный ущерб от теракта в «Крокус сити холле» составил около 6 миллиардов рублей. Такую цифру назвал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В завершенном расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», где погибли 150 человек, ранения получили 609 потерпевших, общий имущественный ущерб составил около 6 миллиардов рублей», — сказал он.