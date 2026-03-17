17 марта, 11:25

В Тульской области огромная глыба льда рухнула на мать с младенцем в коляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Mashkevych

В Богородицке Тульской области возбуждено уголовное дело после падения снежной массы с крыши дома на женщину с новорождённым ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В марте текущего года из-за несвоевременной расчистки кровли здания от наледи произошло обрушение снежных масс на заявительницу и её новорождённого сына, находившегося в коляске», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл у двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого. Снег и наледь рухнули на женщину и младенца, который находился в коляске. После случившегося ребёнку понадобилась помощь врачей.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Усову представить доклад о ходе расследования и его результатах.

Девушку насмерть прибило глыбой льда в Рязани

Ранее в Свердловской области произошёл похожий инцидент с падением льда с крыши жилого дома. В городе Нижняя Тура снежно-ледяная масса обрушилась на прохожих во время прогулки. Под удар попали две женщины, младенец в коляске и собака.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
