В Тульской области огромная глыба льда рухнула на мать с младенцем в коляске

В Богородицке Тульской области возбуждено уголовное дело после падения снежной массы с крыши дома на женщину с новорождённым ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В марте текущего года из-за несвоевременной расчистки кровли здания от наледи произошло обрушение снежных масс на заявительницу и её новорождённого сына, находившегося в коляске», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл у двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого. Снег и наледь рухнули на женщину и младенца, который находился в коляске. После случившегося ребёнку понадобилась помощь врачей.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Усову представить доклад о ходе расследования и его результатах.

Ранее в Свердловской области произошёл похожий инцидент с падением льда с крыши жилого дома. В городе Нижняя Тура снежно-ледяная масса обрушилась на прохожих во время прогулки. Под удар попали две женщины, младенец в коляске и собака.