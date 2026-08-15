Сильный пожар вспыхнул на складе строймагазина под Зеленоградом

Сильный пожар вспыхнул недалеко от Зеленограда — в деревне Елино городского округа Химки загорелось складское помещение на территории строительного магазина. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщает МЧС Московской области.

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Очевидцы сняли над районом густой столб дыма, который заметен из разных частей Химок. Первоначально сообщалось о возгорании склада неподалёку от супермаркета на Ленинградском шоссе.

По данным спасателей, к моменту прибытия первого расчёта огонь охватил около 90 квадратных метров. К тушению привлекли 26 человек и девять единиц техники. Из них от МЧС работают девять специалистов и три машины. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

В мае жители Зеленограда и Химок уже наблюдали огромный столб дыма из-за пожара на складе автозапчастей в подмосковном Белом Расте. Тогда пламя распространилось сначала на три тысячи, а затем на пять тысяч квадратных метров, а запах гари ощущался также в Лобне и на северо-западе Москвы.