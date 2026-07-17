В Серпухове загорелся склад швейного производства на 4 тысячах «квадратов»

Крупный пожар произошёл в складском здании в подмосковном Серпухове. Пламя распространилось на площади 4 тыс. квадратных метров. Обстоятельства инцидента контролирует прокуратура региона.

В Серпухове загорелся склад швейного производства на 4 тыс. «квадратов». Видео © Telegram/ Прокуратура Московской области

Внутри ангара располагается предприятие по производству одежды. На месте работают экстренные службы. Пожарные принимают меры, чтобы справиться с огнём и не допустить его дальнейшего распространения.

Причину возгорания специалисты определят после завершения тушения. Для этого проведут пожарно-техническую экспертизу.

Ранее Life.ru писал, что крупный склад загорелся в подмосковном Долгопрудном. Огонь охватил 4,5 тыс. квадратных метров, внутри хранились мебель, геотекстиль и кулеры. К тушению привлекли 45 специалистов и 14 единиц техники.