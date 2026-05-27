Пожар площадью 4,5 тысячи «квадратов» вспыхнул на складе с мебелью в Подмосковье
В Долгопрудном загорелся крупный склад, где хранились мебель, геотекстиль и кулеры. Над местом происшествия поднялся густой чёрный столб дыма, который, по свидетельствам очевидцев, видно даже из соседних городов. В социальных сетях горожане публикуют кадры последствий.
Фото © Telegram / Типичный Долгопрудный
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. Борьбу с огнём ведут 45 пожарных и 14 единиц техники. Площадь пожара, охватившего мебельный склад в Московской области, составляет 4,5 тыс. кв. метров, пишет ТАСС.
