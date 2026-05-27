Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 05:43

Обломки дронов вызвали пожар на морском терминале Туапсе и повредили 6 домов

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотника упали на территорию морского терминала. После падения фрагментов БПЛА начался пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении оперштаба региона.

К тушению привлекали более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Также в Туапсинском округе обломки повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. На местах работают оперативные и специальные службы

Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе
Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе

В апреле Туапсе также неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы. Власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar