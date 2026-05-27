Обломки дронов вызвали пожар на морском терминале Туапсе и повредили 6 домов

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотника упали на территорию морского терминала. После падения фрагментов БПЛА начался пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

К тушению привлекали более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Также в Туапсинском округе обломки повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. На местах работают оперативные и специальные службы