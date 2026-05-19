19 мая, 19:44

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 5 тысяч квадратных метров

Обложка © SHOT

Площадь крупного пожара в Дмитровском районе Подмосковья выросла до пятитысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Огонь охватил склад автозапчастей в селе Белый Раст. По данным спасателей, быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов заявил, что угрозы для жителей и жилых домов нет. По его словам, экстренные службы контролируют ситуацию, а все работы ведутся в оперативном режиме.

Для тушения пожара МЧС наращивает группировку сил и техники. На месте работают около 50 человек и 17 единиц техники.

Ребёнок и бабушка погибли при пожаре в частном доме в Лобне

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров. Жители Химок, Лобни, Зеленограда и северо-запада Москвы жалуются на сильный запах гари в воздухе.

Артём Гапоненко
