Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 5 тысяч квадратных метров

Площадь крупного пожара в Дмитровском районе Подмосковья выросла до пятитысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Огонь охватил склад автозапчастей в селе Белый Раст. По данным спасателей, быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов заявил, что угрозы для жителей и жилых домов нет. По его словам, экстренные службы контролируют ситуацию, а все работы ведутся в оперативном режиме.

Для тушения пожара МЧС наращивает группировку сил и техники. На месте работают около 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров. Жители Химок, Лобни, Зеленограда и северо-запада Москвы жалуются на сильный запах гари в воздухе.