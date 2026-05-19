Склад автозапчастей горит в Подмосковье на площади 3000 «квадратов»

В Дмитровском районе Московской области начался сильный пожар на складе с автомобильными запчастями. Огонь распространился на площади более трёх тысяч квадратных метров, густой чёрный дым виден за десятки километров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Склад автозапчастей горит в Дмитровском районе на площади 3000 квадратов. Видео © SHOT

По данным очевидцев, возгорание началось вечером в селе Белый Раст. Жители СЗАО, Химок, Лобни и Зеленограда жалуются на неприятный запах гари в воздухе. На месте работают пожарные расчёты. Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока не поступало.

Ранее на северо-востоке Москвы на открытой площадке загорелись складируемые отделочные материалы. Изначально сообщалось о пожаре на 200 квадратах, но позже площадь возгорания увеличили до 300 квадратных метров. Из-за инцидента движение по Северо-Восточной хорде было перекрыто в обе стороны.