Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:49

Склад автозапчастей горит в Подмосковье на площади 3000 «квадратов»

В Дмитровском районе Московской области начался сильный пожар на складе с автомобильными запчастями. Огонь распространился на площади более трёх тысяч квадратных метров, густой чёрный дым виден за десятки километров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Склад автозапчастей горит в Дмитровском районе на площади 3000 квадратов. Видео © SHOT

По данным очевидцев, возгорание началось вечером в селе Белый Раст. Жители СЗАО, Химок, Лобни и Зеленограда жалуются на неприятный запах гари в воздухе. На месте работают пожарные расчёты. Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока не поступало.

При пожаре в многоэтажке Нальчика пострадали пять человек, включая двоих детей
При пожаре в многоэтажке Нальчика пострадали пять человек, включая двоих детей

Ранее на северо-востоке Москвы на открытой площадке загорелись складируемые отделочные материалы. Изначально сообщалось о пожаре на 200 квадратах, но позже площадь возгорания увеличили до 300 квадратных метров. Из-за инцидента движение по Северо-Восточной хорде было перекрыто в обе стороны.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar