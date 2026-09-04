Бессонница, песок в глазах и рак: Как привычка проверять телефон разрушает организм

Врач общей практики Елена Костькина объяснила, почему ночные часы со смартфоном могут быть опаснее, чем принято считать. По её словам, яркий экран подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Хроническое нарушение этого ритма рассматривается в медицине как один из факторов, связанных с повышенными онкологическими рисками.

Специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» уточнила, что сам по себе смартфон не вызывает слепоту и не провоцирует рак напрямую. Однако регулярная привычка смотреть в экран вместо того, чтобы спать, сбивает естественные биологические часы организма. Недостаток сна и сбой в режиме восстановления постепенно отражаются на всех системах.

Зрение тоже страдает: из-за длительного напряжения в темноте возникают сухость, жжение, ощущение песка, головные боли и временное ухудшение чёткости. Эти симптомы усиливаются, если человек редко делает перерывы и не регулирует яркость экрана.

Чтобы избежать последствий, врач посоветовала не брать телефон в постель и по возможности отказаться от экрана за час до сна. Если это сложно, стоит хотя бы снизить яркость и включить ночной режим.

При этом Костькина подчеркнула, что главная проблема не в самом устройстве, а в том, как оно вытесняет полноценный отдых. Если возникают постоянные боли в глазах, двоение или заметное падение остроты зрения, нужно обратиться к врачу. В остальном, по её словам, достаточно соблюдать гигиену сна и давать глазам перерывы.

А ранее Life.ru писал, что школьникам нужно отключать гаджеты минимум за час до сна. По словам специалиста, для дошкольников цифровой контент лучше смотреть вместе с родителями, а школьникам постепенно давать больше самостоятельности, параллельно обучая их цифровой безопасности.