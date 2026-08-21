«Бессмысленный скроллинг»: Врач раскрыла, как правильно организовать экранное время школьника

За час до сна ребёнку лучше полностью отказаться от телефона, компьютера и других гаджетов. Особенно важно соблюдать это правило с началом учебного года, когда экранного времени становится больше из-за уроков и общения, рассказала доцент кафедры педиатрии Пироговского Университета Ольга Тарасова.

По словам врача, чем младше ребёнок, тем меньше времени ему стоит проводить перед экраном. Для дошкольников цифровой контент лучше смотреть вместе с родителями, а школьникам постепенно давать больше самостоятельности, параллельно обучая их цифровой безопасности.

Для детей 10–13 лет Тарасова рекомендует ограничивать гаджеты примерно одним-полутора часами в день, а подросткам старше 14 лет — двумя часами в будни. При этом речь идёт прежде всего о времени вне обязательной учёбы.

«Важнее времени, проведённого за экраном, содержание этих занятий. 30 минут развивающей игры или поиска материалов для доклада и 30 минут бессмысленного скроллинга ТикТока — это абсолютно разные по пользе занятия», — отметила педиатр в разговоре с RG.ru.

Не меньшее значение имеет рабочее место. Экран компьютера лучше располагать примерно в 50–70 сантиметрах от глаз, верхний край монитора — на их уровне или немного ниже. Стопы ребёнка должны уверенно стоять на полу или подставке, а локти — свободно лежать на столе.

Каждые 20–25 минут врач советует делать перерыв на пять-десять минут: встать, подвигаться и посмотреть вдаль, чтобы дать глазам отдохнуть. После учёбы за компьютером лучше переключиться на физическую активность или прогулку.

Главным ориентиром Тарасова назвала не сам счётчик экранного времени. Гаджеты не должны вытеснять полноценный сон, прогулки, движение и живое общение ребёнка с окружающими.

Ранее Life.ru писал о рисках бесконтрольного доступа детей к гаджетам. Психолог Лилия Шувалова предупреждала, что привычка постоянно получать быстрые стимулы от ленты соцсетей, игр и коротких видео может повышать склонность к зависимому поведению. Поэтому специалист советовала родителям не просто вводить ограничения, а с детства формировать у ребёнка привычку чередовать цифровые развлечения с другими занятиями.