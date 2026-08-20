Минус полчаса каждый день: Как без мучений и нытья вернуть ребёнка к школьному режиму

Возвращать ребёнка к учебному графику лучше постепенно, поэтому следует ежедневно будить его на полчаса раньше и ограничить гаджеты по вечерам. Такой способ адаптации перед 1 сентября предложила врач-сомнолог София Черкасова.

После подъёма школьнику важно не позволять снова укладываться. Помогут простые дела или прогулка: утренний дневной свет подавляет выработку мелатонина и позволяет быстрее избавиться от сонливости.

«Теперь каждый день ученика должен начинаться на полчаса раньше до того момента, пока не будет достигнут нужный результат. Это достаточно комфортный темп», — отметила врач.

Днём специалист советует добавить больше движения, чтобы к вечеру естественным образом накопилась усталость. А за три–четыре часа до отбоя активность, напротив, стоит снизить: подойдут спокойные домашние занятия, прогулка или общение с семьёй.

Смартфоны и другие экраны перед сном лучше убрать. Причина не только в ярком свете: постоянное переключение между интернет-стимулами возбуждает нервную систему и мешает спокойно заснуть.

Без предварительной перестройки первые недели занятий могут пройти тяжелее: организму придётся одновременно привыкать к ранним подъёмам и учебной нагрузке, из-за чего ребёнку будет сложнее концентрироваться, заключила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Восстановленный режим важен и после начала занятий, ведь настроиться на новый темп жизни бывает трудно. Ранее Life.ru писал, что между уроками и домашним заданием школьнику стоит оставлять два–три часа на еду, прогулку и отдых, чтобы не перегружать его учёбой.