Математика не раньше третьего урока: Заслуженный учитель раскрыл секреты идеального школьного расписания

Математику в школе нежелательно ставить первым или последним уроком, однако оптимальное время зависит от особенностей учеников и самой образовательной программы. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург. Он считает, что при прочих равных точные науки лучше проводить примерно с 11 часов, то есть третьим уроком.

Конечно, ставить математику первым или последним уроком нежелательно. На последнем уроке дети устали, на первом ещё не проснулись, так нельзя Евгений Ямбург Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования

При этом эксперт обратил внимание на разный режим школьников. Среди детей есть «совы» и «жаворонки», поэтому ориентироваться исключительно на время начала занятий тоже неправильно. По его мнению, около 11 часов большинство уже успевает войти в рабочий ритм.

Универсального расписания для всех школ при этом нет. «Школа — это колоссальный механизм, где огромное количество условий, которые нужно соблюсти», — подчеркнул собеседник Life.ru. При составлении графика приходится учитывать нагрузку учителей, а также специфику гимназических, лицейских, общеобразовательных и коррекционных классов.

Важен и профиль обучения. Если школьник собирается поступать на гуманитарный факультет, ему достаточно базовой математики, поэтому в такой ситуации ничего страшного в первом уроке нет. В физико-математическом направлении, напротив, профильная математика требует большего внимания. Аналогично у будущих гуманитариев повышается нагрузка по литературе, истории и обществознанию.

Отдельная проблема — материальные возможности школы. Идеальным вариантом учитель назвал физкультуру первым уроком, чтобы дети «растормошились и проснулись», однако при наличии всего двух перегруженных спортивных залов реализовать такую схему невозможно.

В качестве примерной последовательности он предложил после физкультуры ставить гуманитарные дисциплины, затем в середине дня — математику, физику и другие точные науки, а завершать занятия литературой или историей. Однако окончательное расписание, по его словам, должно определяться спецификой школы, ее материальными условиями и образовательными задачами.

Напомним, математику признали самым сложным предметом в начальной школе. По шкале СанПиН она набрала 8 баллов из возможных. На втором месте — русский и иностранные языки (7 баллов). Информатика и окружающий мир получили по 6 баллов, литературное чтение — 5. Самый лёгкий предмет — физкультура (1 балл), технология — 2 балла, изо и музыка — по 3.