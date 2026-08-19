Математика стала самым сложным предметом в школе — 8 баллов по шкале СанПиН

Чтобы первоклассники не переутомлялись от сложных уроков, Минпросвещения рекомендовало школам вводить дополнительные активные перемены в сентябре и октябре. В этот период детям советуют делать динамические паузы не меньше 40 минут — так им будет легче привыкнуть к учёбе. После второго и третьего уроков предлагают устраивать две перемены по 20 минут. А в середине дня — длительную активную паузу, лучше всего на свежем воздухе.