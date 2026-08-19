Математика стала самым сложным предметом в школе — 8 баллов по шкале СанПиН
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Математику признали самым сложным предметом в начальной школе. Согласно шкале трудности СанПиН, для учеников 1–4 классов этот предмет получил 8 баллов — больше всех.
На втором месте — русский и иностранные языки (7 баллов). По 6 баллов набрали информатика и окружающий мир, а литературное чтение — 5 баллов.
Меньше всего трудностей у школьников вызывает физкультура — 1 балл. Технология получила 2 балла, изо и музыка — по 3 балла.
Чтобы первоклассники не переутомлялись от сложных уроков, Минпросвещения рекомендовало школам вводить дополнительные активные перемены в сентябре и октябре. В этот период детям советуют делать динамические паузы не меньше 40 минут — так им будет легче привыкнуть к учёбе. После второго и третьего уроков предлагают устраивать две перемены по 20 минут. А в середине дня — длительную активную паузу, лучше всего на свежем воздухе.
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