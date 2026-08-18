Не только уроки: Первоклассникам добавят 40 минут активного отдыха в школах

Минпросвещения России рекомендовало школам организовать для первоклассников дополнительные периоды активного отдыха в первые месяцы обучения. В адаптационный период, который продлится в сентябре и октябре, детям предлагают проводить динамические паузы продолжительностью не менее 40 минут.

Соответствующие рекомендации содержатся в методических материалах ведомства, которые изучил ТАСС. Специалисты считают, что физическая активность поможет детям легче привыкнуть к школьному режиму.

Согласно документу, после второго и третьего уроков для первоклассников рекомендуется делать две перемены по 20 минут. В середине учебного дня должна проходить длительная динамическая пауза, желательно на свежем воздухе.

Кроме того, учителям советуют проводить физкультминутки во время каждого занятия. Такие короткие разминки должны помочь снизить нагрузку и сохранить внимание детей.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения установило предельную учебную нагрузку для школьников на новый учебный год. Для первоклассников предусмотрен самый щадящий график, а количество занятий будет постепенно увеличиваться по мере взросления детей. В ведомстве также уточнили, какие предметы войдут в школьную программу в 2026/27 учебном году.