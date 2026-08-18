Минпросвещения назвало даты учебного года и число новых первоклассников

Новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября 2026 года и завершится не раньше 26 мая 2027-го. В Минпросвещения сообщили, что за парты в этот период сядут около 17,5 млн детей, включая 1,5 млн первоклассников.

В ведомстве уточнили, что окончательные даты учебного процесса школы смогут определить самостоятельно. Образовательные учреждения вправе использовать федеральный календарный график или составить собственный вариант с учётом региональных особенностей, традиций и запланированных мероприятий.

При этом продолжительность учебного года должна соответствовать установленным рекомендациям министерства. Школы также будут учитывать особенности организации занятий для разных возрастных групп.

Помимо первоклассников, новый учебный год станет важным этапом для миллионов других школьников – образовательная система продолжит работать по обновлённым программам и перечню обязательных предметов, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, какие предметы появятся в школьной программе в новом учебном году и что изменится для учеников разных классов. В программу добавят новый курс «Духовно-нравственная культура России», а часть дисциплин будет перераспределена по возрастам. Также школы смогут включать родной язык и литературу по запросу родителей при наличии необходимых условий.