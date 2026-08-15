Минпросвещения опубликовало перечень школьных предметов на новый учебный год

Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов на 2026/27 учебный год. Российские школы будут работать по этому перечню, сообщил РИА «Новости» эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Базовый набор включает русский язык, математику, историю, географию и литературу. В него также входят иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные дисциплины министерство распределило по ступеням обучения с учётом возраста школьников и учебной нагрузки.

В начальной школе дети будут изучать русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математику и окружающий мир. Программа также включает основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыку, труд и физкультуру.

Ученики пятых — девятых классов продолжат изучать русский язык, литературу, иностранный язык, математику и информатику. В программу входят история России, всеобщая история, история края, география, физика, биология и химия. Школьники также будут посещать обществознание, изобразительное искусство, музыку, труд, физкультуру, безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. С 2026 года обществознание начнут преподавать только с девятого класса.

«Вместе с тем в этом году появляется новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (в 2026/27 учебном году только для пятых классов, а со следующего — для пятых—седьмых)», — пояснил Костенко.

Старшеклассники продолжат изучать русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, историю и обществознание. В перечень также входят география, физика, химия, биология, безопасность жизнедеятельности, начальная военная подготовка и физкультура.

Родной язык, родную литературу и второй иностранный язык школы смогут включить в программу по заявлению родителей. Для этого образовательная организация должна располагать необходимыми условиями.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не планирует полностью отменять домашние задания в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов объяснил, что такая работа помогает ученикам повторять пройденный материал, однако сам подход к заданиям требует совершенствования. С 1 сентября 2026 года отдельное правило начнёт действовать для первоклассников: федеральная программа предусматривает обучение в первом классе без домашних заданий. Для учеников начиная со второго класса общего запрета на «домашку» нет.