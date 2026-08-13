Министр поставил точку в спорах об отмене домашнего задания в школах

Минпросвещения России не собирается полностью отменять домашние задания для школьников. Они необходимы, чтобы дети могли закреплять материал, пройденный на уроках, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, в министерство поступает много вопросов о возможном отказе от домашней работы. Однако такой сценарий сейчас не рассматривается.

«Коллеги, много вопросов поступает к нам об отмене домашнего задания. Думаю, вы согласитесь, домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — сказал Кравцов.

Министр выступил с видеообращением на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

При этом с 1 сентября 2026 года отдельное правило начнёт действовать для первоклассников: федеральная программа предусматривает обучение в первом классе без домашних заданий. Для учеников начиная со второго класса общего запрета на «домашку» нет.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что изменится в российских школах с 1 сентября 2026 года: нововведения затронут учебные программы, оценки за поведение, обществознание, иностранные языки и другие элементы школьной жизни.