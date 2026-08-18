Три урока для первоклашек, семь – для старших: Минпросвещения определило предел нагрузки
Минпросвещения: Старшеклассникам можно ставить до семи уроков в день
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Минпросвещения России определило максимально допустимое число уроков для школьников разных возрастов. В зависимости от класса нагрузка варьируется от трёх занятий в день у первоклассников в начале учебного года и до семи у старшеклассников, следует из методических рекомендаций ведомства.
Самый щадящий режим предусмотрен для первоклассников. В сентябре и октябре они могут заниматься максимум по три урока в день продолжительностью 35 минут каждый. В ноябре и декабре число занятий увеличивается до четырёх, при этом длительность урока остаётся прежней. С января по май первоклассникам также разрешено по четыре занятия, но уже по 40 минут. Один раз в неделю может быть и пятый урок, если это физкультура.
Для учеников 2-4-х классов установили предел в пять уроков в день. Раз в неделю допускается шесть занятий при условии, что в расписание включена физкультура.
В 5-6-х классах максимальная нагрузка составляет шесть уроков. Для школьников с 7-го по 11-й класс верхняя граница – семь занятий в день.
Таким образом, предельная продолжительность учебного дня постепенно увеличивается вместе с возрастом ребёнка.
Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения не планирует полностью отменять домашние задания в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов объяснил, что они нужны для закрепления материала, пройденного на уроках. При этом подход к домашней работе, по его словам, необходимо совершенствовать.
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