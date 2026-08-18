«Не выдержит и взрослый»: Невролог ответил, в какому уроку ребёнок устаёт и почему нельзя делать домашку сразу после школы
Невролог Комаров: Между школой и домашней работой ребёнку нужен перерыв в 2 часа
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Минпросвещения России определило максимально допустимое число уроков для школьников разных возрастов. Нагрузка варьируется от трёх занятий в день у первоклассников в начале учебного года и до семи у старшеклассников. О том, выдержит ли такую нагрузку растущий организм и почему нельзя делать домашку сразу после школы, Life.ru рассказал невролог Александр Комаров.
Врач подчеркнул, что рекомендации основываются на объёме усваиваемой информации и физиологических данных подростков. По его словам, и в СССР, и в России чётко следили и следят за профилактикой и за нормативами, и бездумно их не назначают.
Если мы говорим о семи часах нагрузки без перерыва, это, конечно же, не выдержит и взрослый. У нас не зря восьмичасовой рабочий день сформирован с получасом или часом обеда. И в детской и подростковой практике в образовательных учреждениях сформированы нормативы по нагрузке: 40 минут учёба, 15–20 минут перерыв, плюс ещё есть большая перемена.
Поэтому в существующих нормативах нет перегрузки для ребёнка, считает невролог. А насколько они будут эффективны, можно будет анализировать уже после окончания эксперимента. При этом врач объяснил, что уже после третьего-четвёртого урока при раннем подъеме ребенок может ощутить усталость.
Однако если «приплюсовать» к семи урокам домашнее задание без отдыха — это негативно скажется на школьнике. Комаров подчёркивает, что ребёнку обязательно нужен перерыв в течение двух–трёх часов: обед или какой-то кратковременный отдых.
После школы несколько часов нужно не учиться вообще — советую поесть, погулять, отдохнуть. При этом домашнее задание является малонагрузочным режимом эффективности, потому что дома мы можем сами определить для себя объёмы выполняемой нагрузки.
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