Уроки закончатся в пятницу: В России могут сократить учебную неделю для всех школьников

У школьников может появиться настоящий выходной. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили сделать субботу свободной от обязательных уроков. Теперь их хотят проводить только с понедельника по пятницу, а шестой день оставить для внеурочки — кружков, секций и факультативов.

Как пишет ТАСС, инициативу уже направили главе Роспотребнадзора. По задумке парламентариев, такой порядок должны ввести для всех школьников, а не только для детей с ограниченными возможностями здоровья — для них он уже заработает с 1 сентября. «Новые люди» хотят, чтобы у всех детей были настоящие выходные.

Сейчас некоторые школы продолжают работать по шестидневной неделе. В результате учащиеся большую часть учебного года имеют лишь один полный день без обязательных занятий, отмечают авторы инициативы.

Депутаты считают, что переход на пятидневку позволит гарантировать всем школьникам два свободных от уроков дня в неделю независимо от региона и конкретного учебного заведения.