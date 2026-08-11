«Драйв и кайф»: Заслуженный учитель рассказал, как снизить нагрузку на детей, не сокращая уроки

Школьные уроки не стоит сокращать до 35 минут. Об этом Life.ru заявил заслуженный учитель России Сергей Казарновский. По его словам, 40-минутный урок, который практикуется в его школе, полностью себя оправдывает. 35 минут же часто бывает мало из-за организационных моментов — начала и завершения занятия.

«Если говорить о моём собственном опыте — а это сорок пять лет работы в школе, — то сорокаминутный урок работает. У нас в школе именно такой формат, и он себя оправдывает: дети получают не только общее, но и дополнительное образование, например музыкальное, выходят с приличными отметками, поступают в вузы и колледжи», — считает педагог.

Сказать, что сорок минут — это плохо, я не могу. А вот 35 иногда может быть мало, ведь нужно ещё начать урок, закончить, отступать на различные формальности Сергей Казарновский Заслуженный учитель России

По мнению Казарновского, проблема не в длительности урока, а в его содержании и качестве преподавания. Он подчеркнул, что образование становится живым, когда факт связан с образом, и что ребёнок устаёт не от времени, а от скуки. Педагог также отметил, что важна атмосфера в школе: дети должны чувствовать, что их ждут, быть частью сообщества. В такой среде перемена — это возможность перекусить и пообщаться, а не просто время для отдыха. Учитель убеждён, что перезагрузка происходит не за счёт короткой перемены, а за счёт того, как выстроены отношения в школе.

«Первое сентября — это не методичка, а встреча: «Как ты загорел? Где был?». Дети три месяца не виделись. Надо сделать так, чтобы у них был драйв и кайф, чтобы хотелось идти в школу. Ребёнок должен знать, что его ждут, помнить о его дне рождения, чувствовать себя частью сообщества. И вот когда в школе такая атмосфера — на перемене достаточно перекусить, поговорить с друзьями — и ребёнок уже готов к следующему интересному уроку», — сказал Казарновский в беседе с Life.ru.

Напомним, в Минпросвещения дали рекомендации по длительности занятий для российских школ. Согласно документу, учебный процесс должен быть организован по-разному в зависимости от возраста детей. Для первоклассников уроки с сентября по декабрь длятся не больше 35 минут, а с января по май — до 40 минут.