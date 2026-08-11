В Минпросвещения назвали рекомендуемую продолжительность уроков для первоклашек

Уроки в первом классе должны длиться не более 35 минут с сентября по декабрь и до 40 минут с января по май. Такой режим предусмотрели для российских школ, следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые изучил ТАСС.

«Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе — 35 минут (в сентябре-декабре) и 40 минут (в январе-мае); 2-11-х классах — 45 минут; классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут», — говорится в документе.

Для школьников со 2-го по 11-й класс продолжительность урока составляет до 45 минут. В классах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, занятия должны завершаться через 40 минут.

Ранее Минпросвещения утвердило обновлённый федеральный перечень учебников. Документ охватывает все основные школьные предметы. Каждое издание сопровождается информацией о предмете, классе, авторском коллективе и издательстве. В федеральный перечень вошли учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6–7-х классов. Они позволят ребятам изучать историю Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте и поступят в школы с 1 сентября 2026 года.