Сближение с очками: Почему ребёнку нельзя делать уроки только при свете настольной лампы

Приближается 1 сентября, и накануне Дня знаний особенно важно вспомнить, как правильно организовать рабочее место школьника. Врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Анастасия Балаян рассказала Life.ru, какие правила помогут снизить зрительную нагрузку во время занятий.

Правильно организованное рабочее место помогает снизить зрительную нагрузку, предотвратить развитие спазма аккомодации и защищает от развития близорукости. По словам врача, эти рекомендации актуальны не только для школьников, но и для студентов и всех, кто много времени проводит за письменным столом.

Стол школьника лучше поставить боком к окну. Если ребёнок правша, свет должен падать слева, а если левша — справа. В этом случае тень от руки не будет закрывать тетрадь или учебник.

В вечернее время необходимо использовать настольную лампу: мощностью 60–80 Вт для ламп накаливания и 8–10 Вт для светодиодных ламп. Свет должен быть рассеянным и нейтральным. При этом нельзя пользоваться только настольной лампой, оставляя остальную комнату в темноте. Необходимо сочетать локальное и общее освещение, чтобы снизить зрительную нагрузку.

Расстояние от глаз до тетради должно составлять около 30–35 см. Ребёнку следует сидеть прямо, держать локти на столе, а стопы полностью ставить на пол.

Необходимо делать перерыв каждые 20–30 минут. Например, есть полезное правило 20-20-20: перерыв каждые 20 минут, ребёнок 20 секунд смотрит на удалённый объект в окне на расстоянии около 20 футов (6 метров). Анастасия Балаян Врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Сокращение светового дня также имеет значение: с наступлением осени дети чаще занимаются при искусственном освещении, поэтому возрастает нагрузка на зрительную систему. По словам врача, снижается выработка дофамина — нейромедиатора, который препятствует избыточному росту глазного яблока. Для профилактики близорукости детям необходимы ежедневные двухчасовые прогулки в светлое и ясное время суток.

«При работе и учёбе в темноте необходим комбинированный свет, а при работе с телефоном или компьютером нужно уменьшить яркость экрана для снижения зрительной нагрузки», — добавила офтальмолог.

Отдельное внимание врач уделила использованию контактных линз в холодное время года. При сильном морозе и ветре желательно переходить на очки: эти факторы способствуют дополнительной сухости глаз, что повышает риск микротравм роговицы и присоединения инфекции.

Если отказаться от линз в такую погоду невозможно, необходимо дополнительно увлажнять глаза специальными каплями. Дома или на работе также желательно использовать увлажнитель воздуха.

«Напомню, что забота о зрении — это не эпизодические проверки у офтальмолога, а ежедневная работа. Она начинается с правильно поставленного стола, продолжается контролем за освещением и заканчивается правилом «стараться гулять, пока светло», — резюмировала врач.

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