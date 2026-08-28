«Закончилась хорошая жизнь»: Какие фразы родителей убивают у детей любовь к школе

Фразы о школе как о «кабале», «мучении» или конце хорошей жизни могут заранее сформировать у ребёнка страх перед учёбой и надолго подорвать мотивацию. Об этом рассказали психологи и педагоги.

Семейный психолог Ольга Иванова считает особенно разрушительными формулировки вроде «эта кабала тебя ждёт» и «сколько эта кабала ещё будет». По её словам, ребёнок считывает не только сами слова, но и отношение взрослого: школа начинает восприниматься как многолетнее испытание, которое нужно просто пережить.

Не менее вредно противопоставлять летний отдых и занятия фразами вроде «наконец-то перестанешь гулять и займёшься делом». Такой подход, по мнению специалиста, закрепляет установку, что отдых — это счастье, а учёба и работа — наказание.

Психолог Родион Чепалов отдельно предупредил родителей против «фраз-катастроф»: «Вот начнётся школа — закончится твоя хорошая жизнь» или «Готовься пахать». Особенно сильно такие послания, по его словам, действуют на тревожных детей, поскольку ещё до начала занятий связывают школу с угрозой и потерей свободы.

Опасны и сравнения с другими детьми, а также оценка личности вместо конкретного результата. Фразы «Посмотри, как учится Маша», «Не позорь нас» или «Математика никогда тебе не давалась» способны закрепить стыд, страх ошибки и ощущение собственной неспособности. Чепалов советует сравнивать ребёнка только с его собственными прежними результатами.

Учитель математики высшей категории Людмила Драгоневская также призвала не подрывать авторитет школы и педагогов в разговорах с детьми. По её словам, если родители постоянно негативно отзываются об учителях, ребёнку становится непонятно, кому вообще можно доверять. При этом столь же вредной она считает противоположную крайность — требование беспрекословно терпеть любые замечания и конфликты.

Вместо запугивания эксперты рекомендуют говорить с ребёнком о школе через интерес, поддержку и признание его переживаний. Родион Чепалов в комментарии РИА «ФедералПресс» предлагает простой «тест трёх дверей»: перед важной фразой спросить себя, вызывает ли она у ребёнка интерес, ясность или страх. Если главным инструментом оказывается страх, формулировку лучше изменить.

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