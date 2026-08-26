Продержаться пару недель: Школьников может накрыть дофаминовая ломка из-за запрета смартфонов

С 1 сентября российским школьникам официально запретят пользоваться смартфонами на уроках. Этот запрет не пройдёт незаметно для поколения альфа, воспитанного гаджетами. Детский нейропсихолог, клинический психолог, педагог Кира Макарова объяснила Life.ru, как на нововведения будут реагировать учащиеся разных возрастов.

Как отреагируют на запрет смартфонов младшеклассники

Многие младшеклассники используют телефоны не так часто (как правило, родители контролируют их общение с гаджетами), поэтому им будет легче адаптироваться. Очевидный плюс в том, что они не будут отвлекаться на занятиях.

Наш мозг не может выполнять две задачи одновременно: или слушать учителя, или качественно смотреть в телефон. Будет что-то одно. Поэтому ограничение будет больше их организовывать, направлять на учёбу, учить держать внимание и фокус на учителе и учебной деятельности. Это прекрасно. Кира Макарова Нейропсихолог, клинический психолог, педагог

Как отреагируют на запрет смартфонов учащиеся средней школы

Учащимся средней школы придётся сложнее — могут проявляться рассеянность, тревожность и даже агрессия и паника.

Что касается дофаминовых ловушек, конечно, первое время придётся сложновато, потому что нужно держать фокус на другом, у подростков могут быть небольшие паники, рассеянность, тревожность и даже агрессия. Но тем не менее я думаю, что это быстро компенсируется. Другого способа настроить детей на учёбу и на то, чтобы они могли встроиться в учебный процесс, к сожалению, нет. Кира Макарова Нейропсихолог, клинический психолог, педагог

По словам психолога, дети должны понимать, что как в обществе есть законы, так и в школе есть правила, которым придётся подчиниться. Это нормально и правильно.

Как отреагируют на запрет смартфонов старшеклассники

А в старшей школе дети начнут придумывать способы обойти запрет. Но в этом случае больше ответственности будет на самих учениках. Они должны сами понимать, что есть учебный процесс и отвлекаться от него нельзя, чтобы быть успешным.

Если рассматривать ситуацию именно со стороны дофаминовой ломки, то у детей действительно может быть тревожность и рассеянность. Они привыкли всё лето и до этого все учебные годы быть с телефонами, а сейчас у них это резко заберут. Но нужно перестроиться. Психика пластична и компенсаторна, она может и должна уметь подстраиваться под разные условия жизни. Поначалу будет сложновато. Но я думаю, что за неделю-другую всё постепенно скомпенсируется. Кира Макарова Нейропсихолог, клинический психолог, педагог

Макарова успокоила, что у детей очень пластичная психика и они активно адаптируются к новым условиям. Главное — продержаться первые две недели. Однако если прошёл месяц, а ребёнок никак не может прожить без телефона на уроке, то, вероятно, ему требуется психологическая помощь.