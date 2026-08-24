Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в приёме в 10-й класс

Верховный суд РФ постановил, что школа не может отчислить ученика после 9-го класса только из-за отказа в зачислении в профильный 10-й класс. Решение было принято после рассмотрения жалобы жительницы Свердловской области.

Женщина обратилась в суд после того, как её сыну отказали в продолжении обучения. Руководство школы объяснило это тем, что в старших классах действует профильная система, а ребёнок не был зачислен в такой класс.

Администрация оформила прекращение образовательных отношений, указав причиной завершение обучения. Однако Верховный суд признал этот приказ незаконным и отменил решения нижестоящих инстанций. В высшей судебной инстанции подчеркнули, что получение аттестата за 9 классов не означает завершения школьного образования. Итоговая аттестация подтверждает только прохождение одного этапа обучения и не может быть основанием для отчисления.

«Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование», — говорится в решении высшей инстанции.

Верховный суд РФ отметил, что право на получение среднего общего образования сохраняется за школьниками, а правила отбора в профильные классы не могут ограничивать эту гарантию.

Ранее детский омбудсмен и представитель федеральной пятёрки списка «Единой России» на думских выборах Мария Львова-Белова объяснилла, что отказать в приёме ребёнка в 10-й класс могут только при отсутствии свободных мест. Также она рассказала родителям, как стоит поступать в случае отказа.