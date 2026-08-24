Макрон запретил старшеклассникам пользоваться телефонами в школах

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, запрещающий использование мобильных телефонов в лицеях. Новые правила начнут действовать с начала учебного года 2026/2027.

«Защита детей от вредных последствий экранного времени больше не может ждать. Я только что подписал закон, направленный на запрет мобильных телефонов в лицеях с начала учебного года», — написал Макрон в X.

По словам французского лидера, инициативу предложила комиссия по вопросам экранного времени. Макрон считает, что отказ от смартфонов в учебных заведениях поможет вернуть спокойную обстановку для занятий.

До сих пор общенациональный запрет во Франции действовал в начальных школах и коллежах, то есть в основном для детей младше 15 лет. Лицеи могли самостоятельно ограничивать телефоны внутренними правилами, но обязательного запрета для всех таких учреждений не было. Теперь ограничение распространяется и на старшие классы по всей стране.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции отменили запрет соцсетей для детей младше 15 лет. Конституционный совет счёл эту меру чрезмерной и указал на проблемы с проверкой возраста пользователей. При этом запрет телефонов в учебных заведениях сохранился и теперь вступает в силу отдельно.