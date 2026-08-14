Во Франции отменили запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Французские власти планировали с 1 сентября запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями, но Конституционный совет заблокировал эту инициативу. Судьи решили, что закон слишком строгий и не учитывает разницу между опасными и полезными ресурсами. Также возникли вопросы к тому, как именно платформы должны проверять возраст детей: в законе не прописали, как это сделать, не нарушая приватность пользователей. При этом запрет на использование телефонов в школах, который был частью того же закона, начнет действовать по плану — его суд не отменял.