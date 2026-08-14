Во Франции отменили запрет соцсетей для детей младше 15 лет
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Конституционный совет Франции признал неконституционной норму закона о защите детей, ограничивающую доступ к социальным сетям для лиц моложе 15 лет. Согласно заявлению AFP, судебная инстанция сочла данный запрет избыточным ограничением права на свободу выражения мнений и доступ к информации.
Французские власти планировали с 1 сентября запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями, но Конституционный совет заблокировал эту инициативу. Судьи решили, что закон слишком строгий и не учитывает разницу между опасными и полезными ресурсами. Также возникли вопросы к тому, как именно платформы должны проверять возраст детей: в законе не прописали, как это сделать, не нарушая приватность пользователей. При этом запрет на использование телефонов в школах, который был частью того же закона, начнет действовать по плану — его суд не отменял.
Ранее Life.ru рассказывал о запуске в России специальных сим-карт для детей. Инициатива предусматривает дополнительные возможности родительского контроля, в частности, определение местоположения ребёнка. В конце июня соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
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