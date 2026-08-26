После стольких лет? Всегда! В 2026 году у школьников всё ещё в трендах тетрадки с Гарри Поттером

Горячая пора подготовки к новому учебному году завершается, многие школьники уже купили тетради и дневники. Life.ru выяснил, канцелярию с какими героями сказок и мультиков покупают чаще всего.

Те самые зелёные тетрадки до сих пор в трендах

Как рассказала директор по управлению категориями «Гипер Ленты» Екатерина Зубарева, для учеников младших классов чаще всего выбирают однотонные тетради светлых оттенков — зелёного, голубого, жёлтого. По данным аналитиков, те самые тонкие зелёные тетради всё ещё в тренде — на них приходится 10% продаж в категории. Варианты с красочными обложками приобретают реже — это связано в том числе с требованиями начальной школы.

Среди сюжетных принтов у учеников младших классов наиболее популярны стилизованные изображения животных: котов, собак, капибар, енотов.

«В целом коты — одни из самых любимых героев на тетрадях у школьников всех возрастов. Также ученики начальной школы предпочитают фантазийных существ — русалок, драконов, антропоморфных роботов и персонажей с квадратными головами. Кроме того, в тренде остаются изображения игрушки «лабубу», — говорит Зубарева.

В средних классах заметнее интерес к героям интернет-мемов, среди которых также много животных — например, кот-качок или плачущий кот. При этом популярны и тетради без персонажей — с цветочными и растительными мотивами, изображениями архитектуры и названиями предметов. Предметные тетради занимают 15% продаж во всей категории.

В топе – тетради с «Машей и Медведем», «Чебурашкой» и героями «Гарри Поттера»

Если же взять конкретных персонажей, то спросом пользуются тетради с героями мультфильмов «Маша и Медведь» и «Чебурашка», а также героями вселенных «Гарри Поттер», «Тачки» и «Бравл Старс».

Старшеклассники и студенты чаще всего выбирают тетради без персонажей и сложных принтов. Наиболее востребованы минималистичные однотонные обложки и варианты с плавным градиентом.

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