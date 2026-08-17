Альфы в кедах: Что купить школьнику к 1 Сентября, чтобы выделяться в море белых воротничков

Школьная форма задаёт общие правила, но вовсе не обязывает ребёнка растворяться среди одинаковых пиджаков и рубашек. Даже при строгом дресс-коде остаётся немало способов подчеркнуть характер — через аксессуары, обувь, сумку и небольшие детали образа. Ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров рассказал Life.ru, где проходит граница между школьным регламентом и самовыражением.

С 2025 года в России действует ГОСТ на школьную форму, и споры вокруг неё не утихают. Одни родители уверены, что форма стирает границы между детьми из семей с разным достатком, другие переживают, что единый стиль лишает ребёнка возможности проявить себя. По опросам, половина родителей считает, что форма никак не сказывается на индивидуальности детей или даже помогает её раскрыть, но почти каждый десятый видит в этом угрозу. Алексей Егоров Ректор МХПИ

Действующий регламент задаёт деловой стиль и удобный крой, но не запрещает аксессуары полностью — он ограничивает их ради безопасности на уроках и соответствия строгому образу. Допустимыми остаются небольшие серьги-гвоздики, тонкие цепочки с компактным кулоном, аккуратные кольца, заколки и резинки для волос в спокойных тонах. У многих школ разрешены галстуки и шейные платки контрастных цветов, которые фактически превращаются в один из немногих элементов. Именно с помощью их покупки к 1 Сентября можно проявить вкус без нарушения правил, отметил Егоров.

Форма задаёт основу, а не итоговый образ. Это как холст, на котором ученик всё равно оставляет свой почерк — через то, как завязан галстук, какого цвета выбрана обувь, какая сумка на плече. Похожая логика работает и во взрослой деловой одежде: дресс-код не отменяет индивидуальность, а переносит её в детали, добавил он.

«Эта задача не новая. Ещё в XIX веке, когда гимназическая форма была строго регламентирована, гимназисты и гимназистки находили способы отличаться друг от друга: по качеству ткани, по посадке костюма, по мелким деталям кроя, которые не были прописаны в уставе», — напомнил ректор.

Разница в статусе и вкусе была видна даже внутри одинаковой на первый взгляд формы. Сегодня тот же принцип работает через аксессуары, обувь и рюкзак, только правила стали мягче и оставляют школьнику больше свободы.

Обувь остаётся одним из немногих элементов, которые школа обычно регулирует не так жёстко, как остальной гардероб. Классические туфли и лоферы можно заменить минималистичными кожаными кедами или дополнить необычными шнурками. Рюкзак или сумка — ещё одна точка для самовыражения: строгий тёмный цвет впишется практически в любые требования, а яркие вставки, необычная фурнитура или любимый принт добавят образу узнаваемости.

«В моде на новый учебный год заметна и многослойность — сочетание рубашки с тонким джемпером, кардиганом или жилетом. Такой подход позволяет менять образ в течение дня, подстраиваться под настроение и погоду и при этом оставаться в рамках делового стиля», — указал эксперт.

Индивидуальность через детали, по мнению Егорова, работает лучше, чем протест против самой формы. Ребёнок, который умеет подобрать аксессуар со вкусом, получает то же ощущение самовыражения, что и подросток в свободной одежде, но без конфликта со школьными правилами.

При этом единого списка разрешённых деталей для всех школ России нет: конкретные требования к одежде каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно. Сам ГОСТ регулирует прежде всего качество материалов и пошив формы, но не устанавливает обязательные для всей страны цвет и фасон, заключил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что школьная форма неожиданно стала одним из заметных трендов взрослой моды в 2026 году. По словам Алексея Егорова, привычные жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки всё чаще выходят за пределы учебных заведений и становятся частью повседневного гардероба.