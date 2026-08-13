Может ли школа обязать родителей покупать форму определённого бренда — объяснение юриста

Школа вправе устанавливать общие требования к одежде учеников, но не может обязывать родителей покупать форму определённого бренда или в конкретном магазине. Юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова в беседе с Life.ru разъяснила, что по этому поводу говорит закон.

Статья 38 Федерального закона «Об образовании в РФ» действительно даёт школам право регулировать внешний вид учеников. Однако эти полномочия ограничены: учреждение может определять лишь общий вид одежды, её цвет, фасон, виды предметов гардероба, знаки отличия и правила ношения. Выходить за эти рамки и диктовать, у какого производителя или продавца нужно закупаться, школа не вправе. Ангелина Баканова Юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнёры ЮК»

Юрист подчеркнула, что любые правила, вводимые образовательной организацией, должны быть зафиксированы в локальном нормативном акте. Такой документ принимается с учётом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников школы.

Следовательно, требование учителя или администрации купить форму конкретного бренда или в определённом магазине прямо противоречит закону.

«Родители вправе самостоятельно выбирать и продавца, и фирму-производителя школьной одежды — при условии, что сама одежда соответствует общим требованиям, установленным школой», — заключила Баканова.

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