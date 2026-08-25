Усталость, хромота, натоптыши: Ортопед рассказал, как выбрать безопасную обувь для школьника

Сменная обувь должна защищать стопу, не мешать ей двигаться и подходить ребёнку по размеру. Для школы лучше выбирать лёгкую модель с гибкой нескользящей подошвой, широким носком, надёжной фиксацией пятки и материалом, который пропускает воздух. Обувь не должна сдавливать пальцы, заставлять ребёнка подворачивать стопу или удерживать равновесие за счёт напряжения мышц, рассказал Life.ru врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Николай Бацаленко.

Качественные кроссовки могут использоваться как сменная обувь, если они соответствуют этим требованиям. Не каждая спортивная модель подходит для постоянного ношения: слишком жёсткая подошва, тяжёлая конструкция, узкий носок или плотный синтетический верх могут привести к перегреву и натиранию. Для школы лучше выбирать обувь, в которой ребёнок сможет несколько часов находиться в помещении без ощущения духоты.

Между самым длинным пальцем и носком обуви должен оставаться запас примерно 10–15 мм. Этого достаточно, чтобы пальцы не упирались при ходьбе и росте стопы, но обувь не была слишком свободной. Более значительный запас может привести к скольжению стопы, мозолям и неустойчивости. Примерять обувь нужно стоя, на обе ноги и в тех носках, в которых ребёнок будет её носить. Длина стоп у одного человека может немного различаться, поэтому ориентироваться следует на большую. Николай Бацаленко Врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

По словам эксперта, слишком маленькая обувь сдавливает пальцы, а слишком большая заставляет ребёнка постоянно удерживать стопу внутри. В обоих случаях он быстрее устаёт и может начать неправильно ставить ноги.

Оптимальными материалами верха считаются натуральная кожа, текстиль или качественная сетка. Они лучше пропускают воздух и уменьшают влажность, которая способствует появлению раздражения и грибковых инфекций. Стелька должна быть мягкой, съёмной и хорошо впитывать влагу.

«Выраженная анатомическая поддержка свода нужна не каждому ребёнку: ортопедические элементы назначают при конкретных нарушениях, а не для профилактики всем подряд», — отмечает специалист.

Обувь б/у можно использовать только в исключительных случаях, если она почти не носилась, полностью подходит по размеру и не деформирована. Стопа предыдущего владельца могла изменить форму стельки и подошвы, поэтому длительно носить чужую обувь нежелательно. Особенно это касается детей с плоскостопием, нарушениями походки или другими ортопедическими особенностями.

Неправильная обувь может вызывать мозоли, натоптыши, вросшие ногти, боль в стопах и голенях, повышенную утомляемость и изменение походки. Родителей должны насторожить жалобы на жжение, покалывание, онемение, боль после школьного дня, нежелание надевать обувь, следы от швов и ремешков, стойкое покраснение кожи и повреждение ногтей. Неравномерно стёршаяся подошва также может указывать на неправильную нагрузку и требует оценки специалиста.

Особенно внимательно подбирать обувь нужно детям дошкольного и младшего школьного возраста: их стопа растёт быстро, а ребёнок не всегда способен точно объяснить, где и почему ему неудобно. Проверять размер желательно каждые несколько месяцев, а не ждать, пока пальцы начнут упираться в носок.

К врачу-ортопеду стоит обратиться, если боль сохраняется после смены обуви, ребёнок часто подворачивает ноги, заметно хромает, быстро устаёт при ходьбе или подошва постоянно стирается с одной стороны. Ортопедические стельки подбирают только после осмотра и оценки походки. Универсальные модели из магазина не всегда полезны и иногда усиливают дискомфорт.

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