Не просто одежда: Школьная форма вернулась в гардеробы взрослых как символ статуса и стабильности

Знакомые по школьным годам жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки всё чаще становятся частью взрослого гардероба. Ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров рассказал Life.ru, почему строгий школьный силуэт вновь оказался в центре внимания и чем российский тренд отличается от зарубежного.

История российской школьной формы насчитывает почти два столетия. В 1834 году для гимназистов ввели одежду, созданную по образцу гвардейского мундира: синие куртки дополнялись красными воротниками. Позднее, по мере развития женского образования, появился отдельный вариант для девочек — коричневое платье с чёрным фартуком.

После революции 1917 года обязательный наряд отменили. Одной из причин стало восприятие формы как символа сословности, однако существовала и вполне практическая проблема: у государства и семей не хватало средств на её пошив.

«Вернули в 1948 году, после Великой Отечественной войны, почти скопировав дореволюционный крой, и снова отменили в 1992-м. За советские десятилетия форма для мальчиков менялась чаще, чем для девочек: от гимнастёрки с ремнём в военном духе до синего костюма-двойки к 1960-м годам. Каждый раз, когда цикл повторяется, форма читается обществом заново — то как принуждение, то как статус», — сказал он.

Очередной виток произошёл уже в наши дни. С 1 июля 2025 года действует новый ГОСТ, согласно которому школьная одежда должна выглядеть строго и сдержанно; кроме того, на ней разрешено размещать государственную символику. Предыдущий проект стандарта 2020 года в основном регулировал состав материалов: содержание формальдегида ограничивалось 45 микрограммами на грамм. В окончательном документе допустимый показатель увеличили до 75 мкг/г.

В результате привычные элементы школьного гардероба получили новое прочтение. По мнению Алексея Егорова, жилет, галстук и строгая юбка способны служить взрослому человеку своеобразной визуальной подписью: такой силуэт сразу создаёт впечатление собранности и организованности.

Изменения в отношении к классической одежде заметны и среди российских женщин. Пилотное исследование Майкопского государственного технологического университета охватило 100 участниц, которых разделили на возрастные группы до и после 35 лет. Выяснилось, что 64% опрошенных сохраняют вещи в гардеробе дольше одного сезона.

При выборе классического стиля разница между поколениями оказалась особенно заметной. Женщины старше 35 лет обращаются к нему чаще молодых респонденток. При этом среди представительниц старшей группы практически не было ответов «затрудняюсь сказать» о собственных предпочтениях, тогда как среди молодых такой вариант выбрали 6%.

В качестве ориентиров в одежде участницы старшего возраста называли не зарубежных кинозвёзд, а российских телеведущих. Среди упомянутых примеров оказались Ксения Собчак и Тина Канделаки. Такой выбор, по оценке эксперта, показывает, что в России классический образ воспринимается не только как вопрос вкуса: он также связан с ощущением стабильности, устроенности и определённого уровня дохода.

Похожая мода давно существует и за рубежом, однако там она получила собственное название — «преппи». Термин происходит от английского preparatory и первоначально относился к подготовительным школам, выпускники которых стремились продолжить обучение в университетах Лиги плюща.

Ранее финансовый консультант Александр Патешман рассказал читателям Life.ru, какие школьные покупки лучше сделать заранее, а с какими можно подождать до октября. В первую очередь эксперт советует сейчас заняться записью детей в секции и кружки. После начала учебного года свободных мест в популярных спортивных и музыкальных направлениях может не остаться.