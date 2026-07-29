Сливочные мамы пришли на смену бежевым: почему неидеальное материнство снова в моде
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Бежевые мамы ушли в прошлое, миндальные испугались подсчёта калорий, поэтому встречайте сливочных! Life.ru выяснил, почему материнство наконец разрешили не превращать в проект... И почему новый тренд почти не работает в российских реалиях.
Сливочные мамы: что это за тренд и откуда он взялся. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Двое: Я и моя тень», режиссёр Энди Теннант, сценарист Дебора Дин Дэвис, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Несколько лет назад в Сети спорили, заводить детей или нет. Теперь спор сместился: какой мамой быть. Сначала все обсуждали бежевых мам с одеждой нейтральных цветов… Да и со всем остальным, вплоть до игрушек — тоже без акцентов. Следом пришли миндальные: подсчёт калорий и паника из-за лишней ложки сахара за завтраком. А теперь в топе сливочные мамы — тёплый пирог на столе, дети во дворе до темноты и никакого гиперконтроля. Вместе с клиническим психологом Life.ru изучил смену трендов и разобрался, хорошо это или плохо.
Кто такая сливочная мама на самом деле
Кто такая сливочная мама и чем она отличается от других мам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сливочная мама живёт как будто по соседству и не гонится за очередным трендом на воспитание. «Сливочная мама — это наша соседка без меняющихся с каждым трендом придурей. Она носит джинсы, собирает волосы на ходу и зовёт семью ужинать без занудства о вреде сахара», — рассказывает клинический психолог Станислав Самбурский. Ребёнок у такой мамы может пачкать футболку и брать вторую порцию пирога с настоящим маслом. Каникулы у её детей существуют для беготни во дворе, а не для дополнительных занятий по расписанию амбициозных родителей.
При чём тут миндаль и почему масло здесь не главное
Название сливочной мамы возникло в противовес другому образу — миндальной. Та делит еду на правильную и вредную, боится лишних калорий и воспринимает тело ребёнка как проект, который нельзя запускать. Вместе с полезными привычками детям достаётся и тревога: лишний вес превращается в личное поражение на фоне моды на вечную молодость. Сливочная мама смотрит на это иначе: хлеб, макароны, печенье и добавка мороженого не под запретом. Ребёнок должен расти счастливым, а не считать углеводы.
Чего стоит такая расслабленность на самом деле
Сколько стоит расслабленность сливочной мамы на самом деле. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Картинка со сливочным пирогом и спокойной мамой выглядит красиво только на экране телефона. «Только российской женщине для такой расслабленности нужны деньги, время, помощники, безопасный двор и редкий талант не слышать зудящих окружающих. Пока сливочная мама печёт пирог, обычная мать ищет справку для лагеря, проверяет уроки и отвечает в родительском чате», — предупреждает клинический психолог Станислав Самбурский. Получается забавный парадокс: чтобы выглядеть расслабленной, сначала нужно решить десяток проблем… совсем не расслабляющих.
Почему в России сливочная мама почти экзотика
Весной и летом 2026 года к сливочному образу добавилась эстетика 90-х: джинсы, клетчатые пледы, велосипеды и деревянные кухни. Пользователи начали узнавать сливочных мам в героинях детского кино — и это объяснимо. Мы видели этих женщин глазами ребёнка, ничего не зная об ипотеке и коммунальных платежах. В России сама «расслабленность» остаётся редкостью. Раньше мать экономила на всём, зато ребёнок гулял во дворе без слежки. Да, сегодня продукты доступны, но другие вводные современного мира превратили контроль в обязанность.
Как соцсети превратили материнство в отчёт
Как соцсети превратили материнство в публичный отчёт. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Соцсети давно превратили материнство в публичный отчёт: качество мамы оценивают по нарядам детей, завтракам и фотографиям с праздников. Даже день рождения ребёнка теперь напоминает защиту диплома с концепцией и трендовым декором. «Правда, социальные сети уже успели присвоить и её. Теперь свободу от идеального материнства тоже требуют красиво снять», — иронизирует психолог. Даже расслабленность превратилась в пункт для сравнения мам между собой в ленте чужих идеальных выходных.
Ребёнок вряд ли запомнит идеально спланированные каникулы по часам, зато точно запомнит, можно ли было прийти домой с двойкой без страха. Сливочная мама — это про право быть неидеальной и всё равно любимой. Но прежде чем требовать от женщин такой мягкости, неплохо бы снять с них хотя бы половину бытовой нагрузки. Кстати, о материнстве без глянца: недавно мы вспоминали, как Наталия Белохвостикова решилась на позднее материнство в 56 лет, и та история тоже совсем не похожа на картинку из соцсетей.
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