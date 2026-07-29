Нервы на пределе? Психолог объяснил, как «сдуться» и успокоиться, стоя в пробке

Глубокое дыхание, мышечное расслабление и подсчёт разноцветных машин способны превратить дорожную пробку в сеанс психологической разгрузки. Рабочие техники снятия раздражения за рулём в беседе с Life.ru перечислил психолог Александр Кичаев.

Стоять в пробке — занятие не из приятных. Минуты тянутся как резина, нервы натягиваются как струна, а в голове крутится одна мысль: «Ну когда же поедем?!». Знакомо? Не спешите злиться на весь мир и стучать по рулю. Пробка — это не только потеря времени, но и неожиданный шанс перезагрузиться. Александр Кичаев Психолог

Первым делом специалист советует нормализовать дыхание, поскольку в момент стресса тело инстинктивно сжимается в комок. Техника проста: медленный вдох на четыре счёта, двухсекундная задержка и плавный выдох на шесть счётов. Повторив цикл несколько раз, мозг переключается с паники на ощущение контроля. Если автомобиль стоит, а мотор заглушен, Кичаев рекомендует на эти пару минут даже закрыть глаза, позволяя окружающему миру немного подождать.

«Расслабьтесь по частям: от пальцев ног до макушки. Прогрессивное мышечное расслабление — техника, которая реально работает. Начните с пальцев ног: напрягите их на 5 секунд, затем резко расслабьте и почувствуйте, как уходит напряжение. Двигайтесь вверх: икры, бёдра, живот, плечи, шея, лицо. К моменту, когда доберётесь до бровей, тело уже будет заметно спокойнее. А если представить, что вы сдуваетесь как воздушный шарик — эффект усилится», — отметил эксперт.

Мощным переключателем эмоций Кичаев назвал музыку. Индивидуальный плейлист с любимыми старыми хитами, спокойными треками или бодрым роком способен вызвать выброс эндорфинов. Если хочется ещё больше позитива, психолог рекомендует петь в голос, не обращая внимания на качество вокала.

«Это как караоке, только без сцены и зрителей. Думайте о хорошем: пусть пробка станет кабинетом идей. Вместо того чтобы злиться на потерянное время, используйте его как «кабинет для размышлений». Подумайте, что приготовить на ужин, набросайте план выходных, придумайте идею для проекта или просто вспомните три вещи, за которые вы благодарны сегодня. Позитивное мышление не отменяет пробку, но делает её менее мучительной», — посоветовал психолог.

Снизить нагрузку, снять телесные зажимы поможет и разминка, которую можно провести не покидая водительского кресла. В частности, круговые движения плечами и аккуратные наклоны головы. Не стоит забывать про глаза, чтобы снять усталость, эксперт советует поморгать и посмотреть вдаль. Подобные микроразминки улучшают кровообращение и не дают телу застывать от стресса.

«Отвлекитесь на что-нибудь приятное. Если в машине есть пассажир — поболтайте. Если нет — послушайте подкаст, аудиокнигу или решите пару кроссвордов на телефоне. Главное — переключить мозг с «я застрял» на «я чем-то занят». Это снижает тревожность и делает время менее тягучим», — подчеркнул Кичаев.

В качестве игрового приёма эксперт рекомендует считать все встречные автомобили конкретного цвета, формируя к концу поездки собственную забавную статистику. Психолог заверил, что при таком подходе пробка останется лишь временным, но совсем не стрессовым приключением.

«Пробки — это временное явление. Они могут быть раздражающими, но не обязательно стрессовыми. Используйте эти забавные приёмы, чтобы не дать негативным эмоциям взять верх. Пусть каждая пробка станет маленьким приключением, а не испытанием для нервов», — подытожил Кичаев.

Ранее тренер Pride Fitness Екатерина Алпатова рассказала, как размяться прямо за рулём, чтобы избежать проблем со здоровьем из-за длительного стояния в пробках. По её словам, многочасовое статичное положение приводит к зажимам, ухудшению кровообращения и колоссальной нагрузке на поясницу, плечи и шею. Для снятия напряжения эксперт советует 3 базовых упражнения. Начать можно с поочерёдных наклонов головы вправо и влево, выполняя по 8–12 повторений на каждую сторону, что снизит усталость в шейном отделе и уменьшит риск головной боли.