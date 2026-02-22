Россиянам назвали 3 упражнения, чтобы не выйти из машины развалиной после пробки

Пробки давно стали частью жизни больших городов. Люди часами сидят за рулём и не замечают, как тело буквально каменеет. Тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Екатерина Алпатова в комментарии для Life.ru рассказала, как можно размяться прямо в машине.

Нередко водители сталкиваются с пробками по пути на работу или обратно. Длительное пребывание в статичном положении за рулём может привести к зажимам, ухудшению кровообращения, излишней нагрузке поясницу, плечи и мышцы шеи. Есть всего 3 простых, но эффективных упражнения, которые помогут снять напряжение и улучшить самочувствие. Екатерина Алпатова Тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United)

Эксперт советует начать с наклонов головы вправо и влево. Их нужно делать поочерёдно по 8–12 раз. Такое движение снижает усталость в шее и уменьшает риск головной боли. Также подойдут круговые движения плечами назад. Вращения также выполняют по 8–12 раз. Зарядка помогает убрать напряжение и вернуть подвижность плечевым суставам. Третье упражнение — сведение лопаток. Для этого нужно слегка наклониться вперёд, оторваться от спинки сиденья, затем отвести плечи назад и зафиксировать положение на 5 секунд. Повторить 10–15 раз. Это снимает зажимы в верхней части спины.

«Несложная зарядка поможет снять мышечное напряжение за рулём и снизить чувство усталости. Важно помнить, что для собственной безопасности, а также других участников дорожного движения, выполнять упражнения необходимо во время полной остановки автомобиля», — заключила специалист.

