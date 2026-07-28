Наталии Белохвостиковой — 75: любовь с Владимиром Наумовым, позднее материнство и лучшие роли Оглавление Дочь дипломата, которая видела коронацию королевы Случай в коридоре, который привёл в большое кино Сумасшедший гений в самолёте: начало романа с Наумовым Свадьба, рождение дочери и новая жизнь в кадре Позднее материнство: снова мама в 56 лет Испытания судьбы: болезни, потеря мужа и жизнь вдали от камер Роли, которые сделали Белохвостикову легендой советского экрана Случайная встреча в самолёте, разница в возрасте почти в четверть века и решение снова стать мамой в 56 лет — как из этого сложилась целая киноэпоха? Life.ru вспоминает главные вехи жизни Наталии Белохвостиковой в честь её 75-летия. 27 июля, 21:10 Наталии Белохвостиковой исполняется 75 лет: биография и личная жизнь актрисы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

28 июля Наталии Белохвостиковой исполняется 75 лет, и мы решили вспомнить её уникальный жизненный и творческий путь. Зрителю актриса всегда казалась фарфоровой героиней драм, а ведь её биография полна крутых поворотов: детство в Лондоне, случайный дебют в кино, брак с легендарным режиссёром Владимиром Наумовым и решение стать мамой в возрасте, когда другие женщины уже нянчат внуков. Мы собрали главные вехи её судьбы: от коронации королевы Англии до усыновления и невосполнимых потерь в жизни.

Дочь дипломата, которая видела коронацию королевы

Наталия Белохвостикова родилась в Москве в семье советского посла Николая Белохвостикова. Фото © Wikipedia

Наталия родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье советского посла Николая Белохвостикова и переводчицы Антонины Романовны. Когда девочке исполнился год, родителей отправили работать в Лондон. Малышку взяли с собой. Именно там маленькая Наташа своими глазами наблюдала коронацию Елизаветы II, которая проходила 2 июня 1953 года: девочка ещё долго помнила золочёные кареты королевы и почётного караула.

В пять лет Наташу отправили обратно в Москву — к бабушке с дедушкой. В столице девочка пошла в школу, много читала и всерьёз мечтала об актёрской профессии, хотя никто из родных специально её к сцене не готовил. Ещё школьницей она случайно попала в массовку фильма «Сердце матери». Этот эпизод стал первым шагом в большое кино, хотя тогда об этом не догадывался никто, даже сама Наташа.

Случай в коридоре, который привёл в большое кино

Настоящая слава пришла к Белохвостиковой после картины «У озера» 1969 года: актрисе тогда было всего 19 лет, а за роль она получила Государственную премию СССР в 1971 году. До этого момента путь в профессию складывался почти сказочно. Юная Наталия оказалась в коридоре киностудии и случайно столкнулась с режиссёром Сергеем Герасимовым. Короткий разговор решил её актёрскую судьбу быстрее любых официальных проб.

После оглушительного успеха «У озера» на актрису посыпались предложения от лучших режиссёров страны, а зрители запомнили её лицо навсегда. Белохвостикова успела сняться в «Красном и чёрном» 1976 года по роману Стендаля и в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера 1979 года. Параллельно она поступила во ВГИК и получила профессиональное образование, хотя к тому моменту уже была звездой всесоюзного масштаба. Эти годы стали фундаментом для встречи, которая изменила всю дальнейшую жизнь актрисы.

Сумасшедший гений в самолёте: начало романа с Наумовым

Биография Наталии Белохвостиковой: как она встретилась с Наумовым. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Анатолий Рухадзе

История знакомства 20-летней Белохвостиковой с режиссёром Владимиром Наумовым звучит как готовый сценарий для мелодрамы. Оба летели одним рейсом на кинофестиваль в Белград в ноябре 1971 года, и Наталия обратила внимание на странного соседа: ему предложили сигарету, а он взял её, понюхал и раскрошил в пальцах. Табак сыпался прямо на брюки, и девушка решила, что перед ней настоящий сумасшедший... Но присмотрелась и поняла, что нет, всё-таки гений советского кино.

Позже выяснилось, что Наумов бросил курить за две недели до этого и просто не знал, куда деть беспокойные руки во время долгого перелёта. Владимир был старше избранницы на 24 года, но эта разница, по признанию самой актрисы, никогда не ощущалась ни ею, ни окружающими друзьями и коллегами по кинематографу. Режиссёр обратил внимание на Наталию ещё в Югославии, посмотрев один из фильмов с её участием на большом экране местного кинотеатра.

Свадьба, рождение дочери и новая жизнь в кадре

Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов поженились в 1974 году, и с этого момента их судьбы окончательно переплелись на десятилетия вперёд. Через полтора года в семье родилась дочь, которую в честь мамы назвали Наташей. Девочка росла в атмосфере съёмочных площадок и с детства видела, как рождаются легендарные картины советского кино буквально у неё на глазах.

Именно в браке с Наумовым Белохвостикова сыграла свои главные роли: «Легенда о Тиле» (1976), «Тегеран-43» (1980) и «Берег» (1983). Режиссёр буквально создавал фильмы под свою музу, а критики называли их союз редким примером творческой гармонии. Дочь Наталья позже пошла по стопам отца и тоже стала режиссёром, продолжив семейную традицию. Крепкий союз актрисы и постановщика длился почти 50 лет и закончился только со смертью Владимира Наумова в 2021 году, всего за несколько дней до его 94-го дня рождения.

Позднее материнство: снова мама в 56 лет

Юбилей Наталии Белохвостиковой 2026: вспоминаем жизнь и карьеру актрисы. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В 2007 году, когда единственная дочь давно выросла и жила самостоятельно, супруги неожиданно решили снова стать родителями. Во время благотворительной поездки в детский дом Белохвостикова познакомилась с трёхлетним мальчиком по имени Кирилл, который попросил актрису подарить ему нательный крестик. Отказать ребёнку Наталия не смогла, а через год пара приняла окончательное решение.

На момент усыновления актрисе было 56 лет, а Владимиру Наумову — почти 80, но возраст совершенно не остановил супругов в этом важном решении. Кирилл получил двойную фамилию Белохвостиков-Наумов и стал полноценным и любимым членом дружной семьи. В 2018-м с подростком случилась беда: он по несчастному случаю выпал из окна второго этажа и долго восстанавливался после травмы.

Испытания судьбы: болезни, потеря мужа и жизнь вдали от камер

Последнее десятилетие принесло Белохвостиковой и радости, и тяжёлые испытания. Актриса перенесла несколько операций на сердце. В 2020 году она впервые стала бабушкой: у дочери Натальи родился ребёнок, и 70-летняя звезда с радостью примерила на себя совершенно новую и трогательную роль.

Настоящим ударом стала смерть Владимира Наумова. Всё-таки пара прожила вместе почти полвека — потерю мужа Наталия переживала крайне тяжело и болезненно, признавалась она позднее в редких интервью. Приёмный сын Кирилл всё время находился рядом и серьёзно поддержал её в самый сложный период жизни. После похорон Белохвостикова практически перестала появляться на публичных мероприятиях и полностью посвятила себя семье и памяти супруга.

Роли, которые сделали Белохвостикову легендой советского экрана

Роли, которые сделали Наталию Белохвостикову легендой кино СССР. Фото © ТАСС

За полвека в профессии актриса собрала фильмографию, которой хватило бы на несколько творческих судеб сразу. Каждая из этих картин стала событием для советского и российского зрителя. «У озера» — драма, принёсшая девятнадцатилетней актрисе Государственную премию СССР и всенародную славу.

— драма, принёсшая девятнадцатилетней актрисе Государственную премию СССР и всенародную славу. «Легенда о Тиле» — экранизация романа о Тиле Уленшпигеле, снятая Владимиром Наумовым специально под свою музу.

— экранизация романа о Тиле Уленшпигеле, снятая Владимиром Наумовым специально под свою музу. «Тегеран-43» — международный триллер, где партнёром Белохвостиковой на площадке стал сам Ален Делон.

— международный триллер, где партнёром Белохвостиковой на площадке стал сам Ален Делон. «Берег» — военная драма по роману Юрия Бондарева, ставшая одной из вершин актёрской карьеры.

— военная драма по роману Юрия Бондарева, ставшая одной из вершин актёрской карьеры. «Десять лет без права переписки» — картина о судьбах, искалеченных сталинскими репрессиями и страхом.

Наталия Белохвостикова прожила жизнь, в которой хватило места лондонской короне, случайной массовке, полувековой любви к одному режиссёру и позднему материнству, о котором другие боятся даже подумать. Актриса пережила триумфы и тяжёлые потери, но осталась верна главным ценностям: семье, профессии и памяти мужа. Кстати, если вас цепляют истории про звёзд той эпохи, Life.ru предлагает проверить, узнаете ли вы семь других ролей Василия Ливанова по одному кадру.

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Авторы Сергей Трофимов