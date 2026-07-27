Как выглядят 7 сыновей легендарных советских актрис, которые повторили успех матерей

Дети советских актрис росли за кулисами, наблюдали за съёмками и с детства знали, насколько непростой бывает такая профессия. Однако трудности некоторых не остановили! Life.ru вспоминает, как сегодня выглядят семь сыновей знаменитых советских актрис и рассказывает, чем они занимаются!

Фёдор Бондарчук — сын Ирины Скобцевой

Фёдор Бондарчук — сын советской актрисы Ирины Скобцевой и режиссёра Сергея Бондарчука. Фото © ТАСС / Артем Геодакян, Евгений Кассин, Владимир Савостьянов

Ирина Скобцева (1927–2020) дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме «Отелло», а затем сыграла Элен Курагину в киноэпопее «Война и мир». В 1974 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР. Её сын Фёдор Бондарчук родился в 1967 году в браке актрисы с режиссёром Сергеем Бондарчуком.

На экране Фёдор впервые появился в 1986 году, сыграв царевича Фёдора в отцовском фильме «Борис Годунов». Позднее он стал актёром, клипмейкером, продюсером и одним из самых известных российских режиссёров. Его полнометражным режиссёрским дебютом стала «9 рота» в 2005 году, после которой вышли «Обитаемый остров», «Сталинград», «Притяжение» и другие картины. Зрители также знают Бондарчука по ролям в фильмах «Даун Хаус», «Два дня», «Призрак» и сериале «Актрисы». В 2026 году ему исполнилось 59 лет.

Александр Лазарев — сын Светланы Немоляевой

Александр Лазарев-младший — единственный сын Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Светлана Немоляева родилась в 1937 году и уже более шести десятилетий служит в Театре имени Маяковского. Всесоюзную любовь ей принесли картины «Служебный роман», «Гараж» и «О бедном гусаре замолвите слово». Единственный сын актрисы и Александра Лазарева-старшего появился на свет в 1967 году.

Александр Лазарев-младший начал играть на сцене в 12 лет, появившись в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». В 1990 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в «Ленком», где прослужил более 30 лет. Среди его известных экранных работ — сериалы «Мелочи жизни», «Идиот», «Тайны дворцовых переворотов» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика». В декабре 2023 года Лазарева назначили главным режиссёром Театра Российской армии. Сейчас народному артисту России 59 лет.

Филипп Янковский — сын Людмилы Зориной

Филипп Янковский — сын советской актрисы Людмилы Зориной и Олега Янковского. Фото © ТАСС / Владимир Андреев, Александр Куров

Людмила Зорина родилась в 1941 году. В 1960-е она была одной из ведущих актрис Саратовского драматического театра, в то время её мужа Олега Янковского даже представляли публике как «мужа Зориной». В 1973 году супруги переехали в Москву и вошли в труппу «Ленкома». Их единственный сын Филипп родился в 1968 году.

Первое появление Филиппа Янковского на экране состоялось в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», вышедшем в 1974 году. Он получил сразу два профессиональных образования: окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ, а затем режиссёрский факультет ВГИКа. В 2002 году Янковский снял фильм «В движении», за который получил «Нику» в категории «Открытие года». Позже появились его картины «Статский советник», «Меченосец» и «Каменная башка». Как актёр он известен по проектам «Распутин», «Таинственная страсть», «Монастырь» и «Контейнер». Сейчас Филиппу Янковскому 57 лет, а актёрскую династию уже продолжили его дети Иван и Елизавета.

Антон Табаков — сын Людмилы Крыловой

Антон Табаков — сын актрисы Людмилы Крыловой и народного артиста СССР Олега Табакова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Валентин Мастюков

Людмила Крылова родилась в 1938 году. Она снималась в фильмах «Добровольцы», «Сверстницы», «Живые и мёртвые» и с 1960 года служила в «Современнике». В браке с Олегом Табаковым у актрисы родились двое детей — Антон и Александра.

Антон Табаков появился на свет в 1960 году, а уже в 1968-м сыграл первую роль в киноальманахе «Времена года». В 1976 году он исполнил роль Тимура в новой экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». После окончания ГИТИСа Табаков работал в «Современнике» и «Табакерке», снимался в фильмах «Опасный возраст», «Будьте моим мужем» и «Человек с бульвара Капуцинов».

В конце 1980-х Антон начал отходить от актёрства и занялся ресторанным бизнесом. Однако полностью с искусством не расстался! С 2018 года он озвучивает кота Матроскина в новом «Простоквашине», продолжая работу своего отца, чей голос звучал в классических советских мультфильмах.

Степан Михалков — сын Анастасии Вертинской

Степан Михалков — единственный сын советской актрисы Анастасии Вертинской. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов © «Человек-амфибия», режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер, Александр Ксенофонтов

Анастасия Вертинская родилась в 1944 году и прославилась ещё школьницей: в 1961 году на экраны почти одновременно вышли «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Позже актриса сыграла Офелию в «Гамлете», княжну Лизу в «Войне и мире» и Мону в «Безымянной звезде». В браке с Никитой Михалковым в 1966 году у неё родился единственный сын Степан.

Он несколько раз появлялся на экране, в том числе сыграл пограничника в фильме «Автостоп» 1990 года. Однако актёрская профессия его не увлекла. В 1991 году Степан вместе с Фёдором Бондарчуком основал компанию Art Pictures, которая сначала занималась музыкальными клипами, а позднее перешла к производству кино. Михалков выступил продюсером фильмов «В движении», «Гололёд» и «9 рота», после чего сосредоточился преимущественно на ресторанном бизнесе. Сейчас ему 59 лет.

Александр Варлей — сын Натальи Варлей

Александр Варлей — младший сын звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей. Фото © «Райский», режиссёры Борис Рабей, Евгений Сологалов, сценаристы Валентин Емельянов, Оксана Южанина © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Наталья Варлей родилась в 1947 году и стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино благодаря ролям Нины в «Кавказской пленнице» и Панночки в «Вие». Её младший сын Александр появился на свет 13 сентября 1985 года. Имя его отца актриса никогда публично не называла, поэтому многочисленные версии на эту тему остаются лишь слухами.

Александр не стал повторять актёрскую карьеру матери буквально, но тоже связал жизнь с кинематографом. В 2015 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где учился в мастерской Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко. Варлей снял короткометражные фильмы «Принимать внутрь», «Сон грядущий» и «Тебе на «С»». Последняя картина получила специальный диплом «За услышанный голос поколения» на фестивале «Амурская осень». Александр также работал ассистентом режиссёра и несколько раз появлялся в небольших ролях. Ещё одной его большой страстью стала музыка: несколько лет он изображал Джорджа Харрисона в трибьют-группе The BeatLove, исполнявшей песни The Beatles.

Даниил Эйдлин — сын Ирины Муравьёвой

Даниил Эйдлин — старший сын советской актрисы Ирины Муравьёвой. Фото © «Мент в законе-8», режиссёры Юрий Попович, Игорь Ромащенко, сценаристы Роман Коломыцев, Олег Березюк, Александр Кореньков © «Карнавал», режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Анна Родионова

Ирина Муравьёва родилась в 1949 году и прославилась ролями в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная». В браке актрисы с театральным и кинорежиссёром Леонидом Эйдлиным родились двое сыновей. Старший, Даниил, появился на свет 15 февраля 1975 года.

Впервые он оказался на экране ещё подростком, сыграв небольшой эпизод в комедии «Бабник» 1990 года. Однако профессиональное актёрское образование Эйдлин получал уже во взрослом возрасте: учился в Школе искусств французского города Блуа и актёрской студии в Париже, а затем окончил ВГИК и Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Даниил сыграл в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Ментовские войны – 7», «Лёд», «Детектив на миллион», «Тётя Марта», «Струны», «Многодетство» и «Затмение». В сериале «С новым счастьем!» он появился вместе с младшим братом Евгением: оба сыграли посыльных с цветами, а режиссёром проекта выступил их отец. Сейчас Даниилу Эйдлину 51 год.

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