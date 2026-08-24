Прощай, кортизоловый шок: Психолог объяснила, какие песни помогут сберечь нервы школьников

Замена резких школьных звонков музыкой может снизить стресс и психологическую нагрузку на детей. Об этом Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова, комментируя продолжение проекта «Мелодии вместо звонков» в российских школах.

По словам специалиста, привычный громкий сигнал способен вызывать неприятные ассоциации даже спустя годы после окончания школы. Абравитова обратила внимание, что похожие резкие звуки используются, например, в системах пожарной сигнализации.

«Действительно, очень многие годы, десятилетия, а может быть и столетия, в школах звенели очень резкие, жёсткие и громкие звонки, которые невротизировали детей», — сказала психолог.

Самым комфортным вариантом Абравитова считает лёгкую и негромкую музыку, желательно без вокала. По её словам, если несколько раз в день включать одну и ту же песню со словами, она со временем тоже может начать раздражать — примерно как постоянно повторяющаяся реклама.

«В целом такая перемена снижает неврологическую и психическую нагрузку на ребёнка, а уровень кортизола останется в норме», — считает собеседница Life.ru. При этом специалист советует регулярно менять композиции, сохраняя узнаваемый набор мелодий, чтобы дети продолжали воспринимать их именно как сигнал к началу или окончанию урока.

По мнению психолога, одной сменой звонка проблему школьного стресса не решить. Не менее важны комфортное пространство, атмосфера безопасности и общий психологический климат, особенно во время подготовки к экзаменам.

С 1 сентября Минпросвещения продолжит проект «Мелодии вместо звонков» во всех регионах России. В сентябре школьники услышат композиции «Дважды два — четыре», «Песня Первых», «Первоклашка» и «Учат в школе». Музыкальные подборки в течение учебного года будут обновляться.