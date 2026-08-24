«Учат в школе» вместо звонка: под какую музыку будут начинаться уроки с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах вместо привычных звонков продолжит работу проект «Мелодии вместо звонков». Начало и завершение уроков будут сопровождаться известными композициями советских и современных авторов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В течение нового учебного года ученики услышат фрагменты популярных песен, которые будут связаны с памятными датами и важными событиями. Организаторы проекта рассчитывают, что музыкальные композиции помогут создать более добрую и вдохновляющую атмосферу в школах.

В сентябрьскую подборку вошли песни о школе, знаниях и дружбе. Среди них — «Дважды два — четыре», «Песня Первых» Дениса Майданова и композиция «Первоклашка» для детей, которые впервые сядут за парты. Завершит первый месяц учебного года известная песня «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. В Минпросвещения отметили, что музыкальные заставки будут обновляться каждый месяц. В проект войдут произведения разных лет — от классических детских песен до современных композиций.

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