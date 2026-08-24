Отгул на 1 сентября по закону: Депутат назвала способ взять выходной и не потерять работу

Трудовое законодательство России не предусматривает дополнительного оплачиваемого выходного 1 сентября для родителей первоклассников или школьников. Однако получить свободный день для участия в празднике можно по договорённости с работодателем. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, вопрос о введении отдельного выходного для родителей школьников обсуждается уже не первый год. При этом массовое предоставление таких дней может создать сложности для некоторых сфер, где отсутствие одного сотрудника влияет на работу транспорта и других служб.

Мы можем просто представить: у нас в школе примерно полтора миллиона первоклассников. Если условно предположить, что три миллиона родителей отпросятся, с одной стороны, кажется, что это страшная цифра, а с другой — ничего критичного не случится. Вместе с тем мы понимаем, что есть профессии, например, машинист электропоезда, водитель трамвая, троллейбуса или автобуса. В принципе, половина из тех профессий, которые мы можем назвать, обеспечивают в том числе приезд других родителей первоклассников в школу. Светлана Бессараб Депутат Государственной думы

По словам депутата, многие работодатели предусматривают в коллективных договорах возможность предоставления дня в счёт отпуска или неоплачиваемого дня по определённым семейным обстоятельствам. Однако такой вариант необходимо заранее согласовать с руководством.

Бессараб подчеркнула, что особенно важно предупредить работодателя заблаговременно, поскольку изменение графика может затронуть других сотрудников.

«Поэтому предупреждать заранее — это самое главное. Нужно договариваться заблаговременно, и поскольку это не является обязательным, то именно на условиях дополнительного соглашения или отпуска», — сказала депутат.

Если работодатель согласен предоставить день за счёт ежегодного оплачиваемого отпуска, сотруднику необходимо оформить соответствующее заявление. Самовольно не выходить на работу 1 сентября нельзя.

«Как правило, пишется заявление: «Прошу предоставить мне один день 1 сентября в счёт трудового оплачиваемого отпуска в связи с тем, что мой ребёнок идёт в первый класс». Я думаю, что любой работодатель в этом случае постарается предоставить все возможности», — заключила Бессараб.

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