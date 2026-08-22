С 1 сентября вступают в силу изменения в законах о выплатах семьям с детьми. Что будет с работой и пособиями Оглавление Что изменилось с 1 сентября в Трудовом кодексе для семей с детьми Как будут начислять федеральные пособия в сентябре Какие выплаты к 1 сентября получат семьи с детьми на региональном уровне Что делать, если не пришла выплата к 1 сентября С 1 сентября вступают в силу изменения в Трудовом кодексе, которые касаются семей с детьми. При этом льготники получат повышенные выплаты к школе. Какие новшества ждут родителей? 21 августа, 21:20 4712 4712 С 1 сентября появятся новшества для семей с детьми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Что изменилось с 1 сентября в Трудовом кодексе для семей с детьми

С 1 сентября 2026 года вступят в силу поправки в Трудовом кодексе, которые расширяют гарантии для семей с детьми. Первое новшество — запрет на испытательный срок. Теперь работодатель не имеет права включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Раньше такой запрет действовал только для матерей детей до полутора лет. Кстати, это правило распространяется не только на матерей, но и на других родственников (отцов, бабушек и дедушек, а также опекунов), если они воспитывают ребёнка до трёх лет в отсутствие матери.

Второе новшество — чёткий срок для установки неполного рабочего времени. Теперь у работодателя будет не более пяти рабочих дней с момента получения соответствующего письменного заявления от сотрудника. За это время нужно будет принять решение об установлении неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Это касается тех, кому по закону работодатель обязан дать такое право. К ним относятся беременные женщины; один из родителей (опекун, попечитель), у которого есть ребёнок в возрасте до 14 лет (или ребёнок-инвалид до 18 лет); а также работники, которые по медицинскому заключению ухаживают за больным родственником. Раньше чётких сроков принятия решений не было.

Как будут начислять федеральные пособия в сентябре

В сентябре при рассмотрении новых заявлений и заявлений на продление единого пособия будут применяться уточнения, вступившие в силу 21 июля. Они касаются подтверждения отдельных обстоятельств, от которых зависит право семьи на поддержку. В частности, уход за нетрудоспособным родственником может быть признан уважительной причиной отсутствия дохода при подтверждении родства. Также дополнительные документы могут потребоваться, если заявление подаётся не по месту постоянной регистрации и необходимо подтвердить фактическое проживание семьи в регионе. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— Эти правила не означают, что с 1 сентября начнётся массовый пересмотр всех действующих пособий. Они будут иметь значение в конкретных случаях — при новом назначении выплаты или её продлении. При этом основную часть сведений государственные органы должны получать самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, — пояснил Александр Аксёненко.

Какие выплаты к 1 сентября получат семьи с детьми на региональном уровне

Александр Аксёненко рассказал, что на региональном уровне начало учебного года часто связано с дополнительными мерами поддержки семей с детьми. Субъекты Федерации могут предоставлять выплаты на подготовку к школе, компенсации расходов на форму и принадлежности, льготы на питание и проезд. Однако единой федеральной выплаты всем школьникам не предусмотрено: размер помощи, категории получателей и порядок обращения определяет каждый регион отдельно.

Суммы выплат значительно различаются в зависимости не только от региона, но и от статуса семьи. Например, чаще поддержку к 1 сентября получают многодетные семьи или малоимущие, а также различные категории льготников. Например, в Москве выплата к школе для многодетных семей и семей, воспитывающих ребёнка с особенностями здоровья, составит 14 827 рублей. Это деньги на школьную форму. В Мурманской области родители первоклассников получат по 5224,55 рубля. В целом по регионам размер выплаты колеблется от 2000 до 10 000 рублей.

— Для семьи важна не только сумма пособия, но и предсказуемость всей системы. Родители должны заранее понимать, на какой срок назначена выплата, в каких случаях она может быть пересмотрена и какие документы действительно необходимы. Новые требования не должны становиться дополнительным бюрократическим барьером, — отметил Александр Аксёненко.

Что делать, если не пришла выплата к 1 сентября

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что не всегда выплата на школьников назначается автоматически. Если этого не произошло, то нужно написать соответствующее заявление. Она привела пример Москвы. В столице выплата на приобретение школьной формы — одна из самых востребованных мер соцподдержки, которая предоставляется Социальным казначейством города. В 2026 году размер компенсации составляет 14 827 рублей.

Обычно школьникам из многодетных семей и детям с особенностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет назначают выплату автоматически. Если деньги не пришли, то за поддержкой может обратиться один из родителей.

— Чтобы получить компенсацию на ребёнка в возрасте от 18 до 23 лет, нужно подать заявление и соответствовать таким критериям: ребёнок — член многодетной семьи и обучается в школе или у ребёнка есть инвалидность и он обучается в школе или колледже на начало 2026/2027 учебного года. Многодетные семьи могут подать заявление на официальном портале мэра и Правительства Москвы, а родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, нужно обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы», — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева